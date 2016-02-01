Hollandalı öğretmen öğrenciyi kelepçeledi

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Foto: Politie Hof van Twente

Markelo’da bulunan De Welp ilkokulunda kadın öğretmenin trafik dersi verdiği sırada bir öğrencisini kelepçelediği ve daha sonra anahtarı bulamamasının ardından devreye Twente polisinin girdiği bildirildi.

Eski kelepçelerden olması nedeniyle okula gelen polislerde de kelepçeyi açmak için anahtar olmaması büyüklerimizin yaptığı gibi sabun yöntemine başvurulduğu bilgisi verildi.

Trafik dersini anlatırken yapılan ihlallerin ardından neler yaşanabileceğini çocuklara canlı gösterip öğretmek isteyen öğretmenin kelepçeyi taktığına pişman olduğu belirtildi. Öğretmenin bir daha asla kelepçe kullanmayacağını, dersini aldığını ifade ettiği aktarıldı.

SONHABER.EU