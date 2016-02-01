Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Hollandalı Türkler 566 bin Euro topladı

Hollanda Diyanet Vakfının “Halep’te İnsanlık Ölmesin” çağrısına duyarsız kalmayan Hollandalı Müslümanlar bu çağrıya çok güçlü bir cevap verdi. Kampanyaya katılan Hollandalı Türler Halep için 566.000 Euro bağışta bulundu.

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Hollandalı Türkler 566 bin Euro topladı

Toplanan yardımların geçen hafta Hollanda Diyanet Vakfı aracılığıyla Halepe ulaştırıldığı öğrenildi.

Halep’e yardım konusunda Hollanda Diyanet Vakfı tarafından yapılan açıklamada; “Dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin Sosyal yardımlaşmaya, Toplumsal Huzura ve dünyanın neresinde olursa olsun İnsanlığın ortak değeri olan İnsanca yaşamaya katkı sağlamayı kendine ilke kabul etmiştir. Bu maksatla HDV ile işbirliği halinde “Halep’te İnsanlık Ölmesin” kampanyası düzenleyerek Müslümanların Halepli kardeşlerimize yardım etmesine aracılık etmiştir. Cemaatimizin yoğun talebi üzerine kampanya 5 Ocak 2017 Perşembe Gününe Kadar Devam edecektir” denildi.

©SONHABER.EU

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