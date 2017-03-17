Hollanda’ya Benelux’ın en büyük korku evi açılıyor

Hollanda’nın Utrecht kentine Benelux’ın en büyük korku evi (spookhuis) 1 Ekim tarihinde açılıyor.
Foto: Facebook The Wall
RTV Utrecht’in haberine göre A2 karayolu kenarında bulunan The Wall alışveriş merkezinde dev korku evi açılıyor.
Açılış tarihinin 1 Ekim 2017 olduğu belirtilirken, ziyaretçilerin Benelux’ın en büyük korku evinde 25 odadan geçtiği ve 6 kmlik bir mesafe katetmesi gerektiği bildirildi.
Korku evi yetkilileri yaptığı açıklamada on binlerce ziyaretçi beklediklerini ifade etti.
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