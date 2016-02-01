Hololular Frankfurt´ta buluştu

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Avrupa Holo Birliği´nin bu yıl 17.’sini düzenlediği ve üç gün süren “Birlik ve Dayanışma Günü”nde Avrupa´nın farklı kentlerinde yaşayan Hololular bir araya geldi.

2000 yılında kurulan Avrupa Holo Birliği, Türkiye´den Eski Milletvekili Dr. Süleyman Gündüz, sponsor olarak katkıda bulunan Fikri Kurt, Ahmet Kılıç, Muhammet Yılmaz, Müslüm Kahveci ve Ahmet Bayka ağırladı

Hakan Ortatepe’nin sunumuyla gerçekleşen gecenin açılış konuşmasını Avrupa Holo Birliği Başkanı Fatih Bay yaptı. Bay, programa katılanlara teşekkür etti.

Karadeniz müziğin güçlü ve otantik sesleri Anıl Yılmaz, Azam Yılmaz, Sedat Keskin, Serkan Türker ve Onur Atmaca geceye renk kattı.

Eğlencenin ardından Hessen Karadenizliler Derneği Başkanı Sedat Travacı tarafından Başkan Fatih Bay´a teşekkür plaketi verildi. Ayrıca sponsor olarak katkıda bulunan Ahmet Akgül, Fuat Topaloğlu, Burhan Dereli, Cengiz Ayyıldız, İhsan Sevinç, Mecit Çolak, Serbay Birinci ve Türkiye’den destek veren işadamları Fikri Kurt, Ahmet Kılıç ve Hasan Bayka´ya da teşekkür edildi.

Gecenin son bölümünde yeni yönetim oybirliği ile belirlendi.Yeni yapılan seçimde üyeler Burhan Dereli başkanlığında devam etme kararı aldı. Konuşmada birlik, beraberlik cağrısı yapan yeni başkan Dereli, gençleri kültürel faliyetlere teşvik etmenin gerektiğini vurguladı.

Belirlenen yeni yönetim kurulu şu şekilde oluştu:

Burhan DERELİ: Başkan

Fatih BAY: Başkan Yardımcısı

Davut BIYIK: Halkla İlişkiler

Hasan YILMAZ: Halkla İlişkiler

Bayhattin ZENGİN: Muhasebe

Hakan ORTATEPE: Sekreter

Serbay BİRİNCİ: Gençlik Kolları

Sedat KESKİN: Türkiye Temsilcisi

Cengiz AYYILDIZ: İsviçre Temsilcisi

Enver ALTUNCU: İsviçre Temsilcisi

Fatih TEL: Basın Danışmanı