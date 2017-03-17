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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

İftar’a katılan PVV’li Patrick’in İslam’a bakışı değişti

PVV’li Patrick’in Hollanda’nın Rotterdam kentinde katıldığı iftar proğramıyla ilgili izlenimi kendisini bile şaşırttı. Patrick : Bu çok güzel birşey …

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İftar’a katılan PVV’li Patrick’in İslam’a bakışı değişti

KRO’da yayımlanan Brandpunt proğramı PVV’li Patrcik’i Hollanda’nın Rotterdam kentinde bir iftar proğramına götürmesinin ardından Müslümanlarla ilgili bakış açısının değiştiğini ifade etmesi medya ve siyasilerin vatandaşları birbirinden ne kadar uzaklaştırdığını açıkça ortaya koydu.

Patrcik katıldığı iftar ile ilgili düşünce ve duygularını paylaşırken, ” bu çok güzel birşey, buna karşı değilim. Müslümanlar ve İslam’a karşı bakış açımda değişiklik olduğunu söyleyebilirim ” ifadesine yer verdi.

İftarda bulunan Müslümanlar da Patrick gibi bir PVV’li hakkında farklı düşüncelere sahipken onunla tanıştıktan sonra düşündükleri gibi olmadığını belirtmeleri medya ve siyasilerin vatandaşlar üzerindeki olumsuz etkilerini bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.

PVV’li Patrcik’in ilk iftar tecrübesinde ortaya çıkan sonuç, düşünce, inanç, yaşam tarzı gibi unsurları dikkate alarak önyargılı olmak yerine diyalog kurulduğunda çok daha güzel görüntülerin yaşanmasının sağlanabileceğine örnek olmuş oldu.

SONHABER.EU

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