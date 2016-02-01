İntihara karşı ‘Kıyma Canına’ projesi

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Hollanda’ da VU Amsterdam Üniversitesi ve İngiltere’de Queen Mary Londra Üniversitesinde araştırma görevlisi ve doktora öğrencisi olan Özlem Eylem’in yürüttüğü proje ile toplumumuzda intihara meyilli fakat yüz yüze psikolojik destek almak istemeyen kişiler başta olmak üzere herkese destek veriliyor. Kıyma Canına İngiltere ve Hollanda’da yaşayan, hayatını sona erdirme düşünceleriyle mücadele eden Türk göçmenler için online olarak ücretsiz ve erişilebilir destek sunan bir kurstur. Kıyma Canına online psikolojik destek kursu, VU Amsterdam Üniversitesi ve Londra Queen Mary Üniversitesi’nde çalışan Özlem Eylem ve Klinik Psikoloji bölümü uzmanları tarafından tasarlanmıştır. 6 hafta süren kursta katılımcılar, haftalık online seansları tamamlayacaktır. Kurs temel olarak, yararsız düşünceleri tanımlama ve onlarla mücadele etmenin yanı sıra bu düşünceleri yararlı olabilecek düşüncelerle değiştirmeye odaklanıyor. Kurs, kullanıcıların aktif katılımına dayanmaktadır. Katılımcıların haftalık tamamlamaları gereken bir ödevi olduğu gibi; vaka örnekleri ve destekleyici alıştırmaları da olacaktır. Tüm bunlar katılımcılara, seanslarda öğrendiklerini gerçek hayatta uygulamaları için yardımcı olacaktır. Online Kursa katılım boyunca iki dil bilen koçlar, her hafta 4 saat uygun olacak ve haftada bir kişisel geri bildirim verecekler. Bu bir kendine yardım kursu olduğundan, koçlar katılımcılara terapi hizmeti sağlamayacaktır. Daha fazla yardım için, katılımcılar daha ileri destek hizmeti sunan ilgili yerlere yönlendirilecektir. Bilimsel çalışmalara dayanan kursun içeriğinin kalitesi ve güvenilirliği İngiltere ve Hollanda’daki ulusal araştırma etik komiteleri tarafından ayrı ayrı onaylanmıştır.

ÖZLEM EYLEM KİMDİR?

Özlem Eylem Hollanda’ da VU Amsterdam Üniversitesi ve İngiltere’de Queen Mary Londra Üniversitesinde araştırma görevlisi ve doktora öğrencisidir. Doktorasını psikolojik yardıma erişilebilirliği artırmayı ve hayatı sonlandırma düşüncelerini azaltmayı amaçlayan Kıyma Canına isimli bir online terapinin Türk toplumu üzerindeki etkililiği üzerinde yapmaktadır. Özlem, eğitimini Kings College Londra Üniversite’sinde Londra’da tamamladıktan sonra, Türkiye’de, Kıbrıs’ta ve İngiltere’de çeşitli sivil toplum örgütleriyle çalışmış ve Avrupa Birliği projelerinde çalışmıştır. 2013 yılında dünya genelinde 400 kişinin başvuruda bulunduğu Beck Bilişsel Davranışçı Terapi Enstitüsü’nün sunduğu bursu kazanan 10 kişiden biri olmuştur. Yine 2013 yılında Doktora araştırmasını yürütmek için Avrupa Birliği bursunu kazanmaya layık görüşmüştür. Doktorasının yanı sıra Özlem, Türkiyeli toplumlarda ruh sağlığıyla ilgili farkındalık kazanmak ve ruh sağlığı sorunlarıyla ilgili yardım istemeyi kolaylaştırmak için toplum projeleri yürütmektedir.

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