Irkçılığa karşı Köln’de sokak festivali

Almanya’nın Köln kentinde, Avrupa’da artan ırkçılığa karşı düzenlenen sokak festivalinde, birlik ve beraberlik mesajı verildi.
Türklerin yoğun olarak yaşadığı Köln’ün Mülheim semtindeki Berliner Caddesi’nde “Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için” sloganıyla düzenlenen festivale, çeşitli dernek ve sivil toplum kuruluşları destek verdi.
Festivalin öncülerinden “Heimat für Alle Köln – Bu Memleket Hepimizin” Derneği Başkanı Ali Demir, bu festivali düzenleyerek yükselen ırkçılığa “dur” demek istediklerini ifade etti. Festivale katılan Almanlar da, Türk ve diğer ülkelerden yabancı kökenliler kadar ilgi gösterdi.
Sabah.de
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