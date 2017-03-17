İş görüşmesine gitti hayatını kaybetti

Aslen Afyon ili, Emirdağ ilçesi Kurudere köyü nüfusuna kayıtlı olan ve Brüksel’de ikamet eden 30 yaşındaki Osman Karakaya, bir yakınıyla iş için gittiği şantiyede hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre Charleroi şehrinde bir şantiyede iş görüşmesi yapmak üzere bir yakınıyla birlikte giden Osman Karakaya, 27 Eylül Çarşamba günü öğlen saatlerinde şantiyenin merdiveninden inerken kafası zemin katın betonuna çarpıyor.
Olay sonrası Ambülansla acil servise götürülen Osman Karakaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen, hayatını kaybediyor.
Evli ve iki çocuk babası olan Osman Karakaya’nın inşaat kazasında hayatını kaybetmesi Brüksel’de yaşayan Türkler arasında büyük üzüntüye neden oldu.
Yenivatan.be
Kadir Topbaş'ın istifasıyla boşalan İstanbul Büyükşehir Bele...
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yene...
Hollanda Savunma Bakanlığı, iki askerin arızalı havan toplar...
CDA'lı Rotterdam belediyesi meclis üyesi De Langen çevresind...
Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın evinde Leipzig'i 2-0 yendiğ...
Avusturyalı Müslümanlar, 15 Ekim'de yapılacak genel seçimler...
Almanya'da mağaza zincirleri Aldi, Rossmann, Lidl, DM, Mülle...
Hollanda vatandaşı Reneangelo Gianmarco Pinedo, Kayseri Müft...
Örebro kentinde kundaklanan camiyi ziyaret ziyaret eden Kral...
Avrupa Komisyonu'nun eylül ayı "İş ve Tüketici Anketi"nin so...