Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

İş görüşmesine gitti hayatını kaybetti

Aslen Afyon ili, Emirdağ ilçesi Kurudere köyü nüfusuna kayıtlı olan ve Brüksel’de ikamet eden 30 yaşındaki Osman Karakaya, bir yakınıyla iş için gittiği şantiyede hayatını kaybetti.

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İş görüşmesine gitti hayatını kaybetti

Alınan bilgilere göre Charleroi şehrinde bir şantiyede iş görüşmesi yapmak üzere bir yakınıyla birlikte giden Osman Karakaya, 27 Eylül Çarşamba günü öğlen saatlerinde şantiyenin merdiveninden inerken kafası zemin katın betonuna çarpıyor.

Olay sonrası Ambülansla acil servise götürülen Osman Karakaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen, hayatını kaybediyor.

Evli ve iki çocuk babası olan Osman Karakaya’nın inşaat kazasında hayatını kaybetmesi Brüksel’de yaşayan Türkler arasında büyük üzüntüye neden oldu.

Yenivatan.be

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