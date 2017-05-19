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İskandinav ülkelerinde oruç süresi 22 saati bulacak

İsveç, Norveç ve İzlanda’nın bazı kentlerinde Müslümanlar ramazanda yaklaşık 22 saat oruç tutacak.

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İskandinav ülkelerinde oruç süresi 22 saati bulacak

İskandinav ülkelerinde yaşayan Müslümanlar, bu yıl ramazan ayı boyunca en uzun orucu tutacak.

Diyanet İşleri Başkanlığının imsakiyesine göre, yaz gün dönümünün yaşanacağı, aynı zamanda en uzun gün olan 21 Haziran’da, İsveç’in Kiruna, Norveç’in Tromso ve İzlanda’nın Reykjavik şehrinde, 22 saat oruç tutulacak. Stockholm, Oslo, Kopenhag ve Helsinki’de oruç süresi 20 saati bulacak.

Stockholm’de 20 saat 8 dakika
Stockholm’de Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Fittja Ulu Cami Görevlisi Cihat Kullay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ”Ramazanın 15 ile 20’si arasında İsveç’in başkenti Stockholm’de 20 saat 8 dakika oruç tutacağız. İsveç’in kuzeyindeki Kiruna ve Norveç’in Tromso kentlerinde oruç tutma süresi 22 saati bulacak.” diye konuştu.
İsveç’te sürenin uzun olmasına rağmen Müslümanların zorlanmadan oruç tuttuğu değerlendirmesinde bulunan Kullay, ”Havaların serin, mevsimin ılıman olması bizim rahat biçimde oruç tutmamıza vesile olmaktadır. Burada Müslümanlar ramazanı canlı şekilde idrak edip, ellerinden geldiğince ihya etmeye çalışıyorlar. İkindi namazından sonra düzenli olarak mukabele okuyoruz. Yassı namazından sonra da teravih namazları kılıyoruz.” dedi.

“İsveç’te çalışana oruç tutmak zor”
İsveç’te 28 yıldır yaşayan, 53 yaşındaki belediye otobüsü şoförü Musa Karadağ, sabah çok erken işe başladığından ramazanın kendisi için zor geçtiğini söyledi.
Karadağ, ”Sabah 04.00 veya 05.00 gibi işe başlıyorum. İki devriye halinde çalışıyorum. Saat 05.00’ten 09.00’a kadar çalışıyorum. Daha sonra ara verip 14.00’te tekrar başlayıp akşam 18.00 gibi bitiriyorum. Oruç tutarken bu benim için zor oluyor. Yatsı namazını kılıp yatayım diyene kadar saat 23.30 oluyor. Bu yüzden sahura yetişemiyorum.” ifadesini kullandı.

Toplu iftarlar yapılacak
Fittja Ulu Camisi Kadın Kolları Başkanı Berrin Pektaş, kadın kolları olarak ramazan ayında toplu iftarlar yapacaklarını belirterek, “Aynı zamanda camimizde mukabelemiz olacak. Topluca teravih namazları kılacağız. İnşallah güzel bir şekilde, birlik ve beraberlik içinde bereketli bir ramazan geçireceğiz.” dedi.

AA

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