Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

İsviçre’de baltalı saldırı

İsviçre’nin St. Gallen kantonunda Letonya uyruklu bir gencin baltayla 8 kişiyi yaraladığı bildirildi.

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İsviçre’de baltalı saldırı

Polisten yapılan açıklamada, Letonya uyruklu 17 yaşındaki gencin dün gece Flums kasabasında baltasıyla çevredeki sivillere saldırdığını belirtti. Çalıntı arabayla olay yerinden kaçan gencin, bir petrol istasyonunda kaza yaparak durmak zorunda kaldığı, burada da bazı sivilleri yaraladığı kaydedildi.

Polisin ateş ettiği saldırgan, yaralı olarak yakalandı.

Saldırının terörizmle bağlantılı olmadığına işaret edilen açıklamada, “Eldeki bulgulara göre, saldırgan ilk defa suç işliyor. Şu aşamada elimizde saldırganın terörizmle bağlantısı olduğunu gösteren hiçbir şey yok.” ifadesi kullanıldı.

İsviçre basınına göre, saldırıda biri ağır 8 kişi yaralandı.

AA

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