İUR 2017-2018 dersyılına coşkulu bir törenle başladı

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Foto: İUR websitesi

Prof. Akgündüz: “Bizim vazifemiz, müsbet hareket etmektir. Menfî hareket değildir. Allah rızasını düşünerek sırf iman hizmetini yapmaktır, Allah’ın vazifesine karışmamaktır. Bizler asâyişi nuhafazayı netice veren müsbet iman hizmeti içinde, her bir sıkıntıya karşı sabırla, şükürle mükellefiz. …Mesleğimizde kuvvet var, fakat bu kuvvet, asayişi muhafaza etmek içindir. Kur’an’ın vaz’ ettiği bu düstur ile, “Bir cani yüzünden, onun kardeşi, hânedanı, çoluk-çocuğu mes’ul olamaz”.

Dr. Seyyid Haşimi: “İslamiyette kudsi bir makam kabul edilen hilafet makamını, DAEŞ ve benzeri terör örgütleri üstlenemez. Bu makamın şerefi, bütün Müslümanların dertlerini dert edinmek manasında Türkiye Devleti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a aittir.”

Dr. A. Erbalcı: Bugün Rotterdam’da bir güneş doğdu, bu güneş, 20 sene öncesinde de doğmuştu. Bu güneş sadece Hollanda’yı değil, inşallah tüm Avrupaya ışıklarını, nurunu gönderecek ve aydınlanmaya vesile olacak. Rotterdam İslam Üniversitesi çok önemli bir misyonla kapılarını Rotterdam’da öğrencilerine açtığından bu güne kadar bir çok hayırlı hizmete vesile olmuş, talebe yetiştirmis, sesini duyurmuş ve en önemlisi de müslüman insanın güzel bir temsilcisi olmanın sorumluluğunu üstlenmiştir.



BASIN BİLDİRİSİ

Rotterdam İslam Üniversitesi (IUR) 2017–2018 Eğitim-Öğretım yılının Açılış proğramını 20. kuruluş yıldönümü ile birlikte gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz 14 Eylül Perşembe günü Rotterdam İslam Üniversitesi (İUR), 20. kuruluş yıldönümünü, 2017-2018 Eğitim-Öğretım yılının Açılış proğramı ile kutladı. Akademik açılışa, Mütevelli heyeti Başkanı Sayın Dr. A. Erbalcı, ve diğer üyeler; Sayın Şeyh S.A. Al Hashimi (Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Dini ve Yargı İşleri Müşaviri), Sayın M. Erdebil, Sayın N. Çelenk, Sayın A. Kweens, IUR Murakabe Kurulu üyeleri, T.C. Rotterdam Başkonsolosu Sayın S. Ayyıldız, Hollanda İslam Federasyonu Sayın M. Erdoğan, müslüman büyükelçiliklerinin temsilcileri, Hollanda üniversitelerin teoloji fakülte profesörleri ve Türk STK temsilcileri ile gerçekleşti.

Resmi açılışı yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Akgündüz, sosyal toplum ve eğitim ile alakalı önemli mesajlar verdi: ‘Hollanda’nın istikbaldeki Müslüman din adamlarının akademik eğitimlerinin verilmesinde önemli bir sosyal ve toplumsal vazife üstlenmeyi önemsiyoruz. İnanıyorum ki radikalizme karşı mücadele, korku ile değil, tek yol olduğuna inandığım eğitim, araştırma ve bilime dayanmalı. Bu şekilde dinler ve kültürlerarası eğitimde, ve çok kültürlü bir toplumda sosyal ve dini konuların araştırılıp tartışıldığı, bir araştırma merkezi olarak batıda önemli bir merkez olmayı hedefliyoruz’. Aynı zamanda Sayın Rektör, Rotterdam İslam Üniversitesi (İUR)‘nin bilimsel araştırma ve ögrenci değişimi açısından, uluslarası düzeyde yüksek eğitim kurumları ile işbirliği faaliyetlerini de dile getirdi.

“Bizim vazifemiz, müsbet hareket etmektir. Menfî hareket değildir. Allah rızasını düşüne-rek sırf iman hizmetini yapmaktır, Allah’ın vazifesine karışmamaktır. Bizler asâyişi nuhafazayı netice veren müsbet iman hizmeti içinde, her bir sıkıntıya karşı sabırla, şükürle mükellefiz. …Mesleğimizde kuvvet var, fakat bu kuvvet, asayişi muhafaza etmek içindir. Kur’an’ın vaz’ et-tiği bu düstur ile, “Bir cani yüzünden, onun kardeşi, hânedanı, çoluk-çocuğu mes’ul olamaz”. Bunun içindir ki, bütün hayatımda bütün kuvvetimle asayişi muhafazaya çalışmışım. Bu kuv-vet dahile karşı değil, ancak haricî tecavüze karşı kullanılabilir. Manevî cihadın en büyük şartı da, vazife-i ilahiyyeye karışmamaktır ki, bizim vazifemiz hizmettir; netice Cenab-ı Hakk’a aittir; biz vazifemizi yapmakla mecbur ve mükel¬lefiz. Haricî tecavüzlere karşı kuvvetle mukabele edilir. Çünki düşmanın malı, çoluk-çocuğu ganimet hükmüne geçer. Dâhilde ise öyle değildir. Dâhildeki hareket, müsbet bir şekilde menvî tahribata karşı menevî ihlâs sırrı ile hareket et-mektir.’

Mütevelli Heyeti Başkanı sayın Dr. Abdülkadir Erbalcı sözlerine şöyle başladı: ‘Bugün Rotterdam’da bir güneş doğdu, bu güneş, 20 sene öncesinde de doğmuştu. Bu güneş sadece Hollanda’yı değil, inşallah tüm Avrupaya ışıklarını, nurunu gönderecek ve aydınlanmaya vesile olacak. Rotterdam İslam Üniversitesi çok önemli bir misyonla kapılarını Rotterdam’da öğrencilerine açtığından bu güne kadar bir çok hayırlı hizmete vesile olmuş, talebe yetiştirmis, sesini duyurmuş ve en önemlisi de müslüman insanın güzel bir temsilcisi olmanın sorumluluğunu üstlenmiştir. Bugün yeni öğretim yılı sezonu açılırken, yeni başlayan ve devam eden öğrencilerimize hayırlı bir eğitim dönemi diliyorum. Bizler yönetim kurulu olarak her zaman bu üniversitemizin daha ileriye gitmesi konusunda elimizden gelen maddi ve manevi desteklerimizi insallah devam ettireceğiz. Öğrencilerimizin de zamanımızın en güvenilir, en bilgili, ıhlaslı ve samimi müslümanlar olarak yetişmesi için hep birlikte gayret edeceğiz.’

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Dini ve Yargı İşleri Müşaviri Sayın Hashimi yaptığı konuşmasında, ‘Rotterdam İslam Üniversitesi (İUR), Avrupa kıtasında akredite olunmuş ilk yüksek eğitim kurumudur. Bu Üniversite, eğitim, din ve ifade özgürlüğü çerçevesinde Hollanda Kraliyetine gurur ve değer katan bilimsel ve kültürel bir kurumdur’ dedi.

Rotterdam İslam Üniversitesi, bu eğitim-öğretim yılında 50 yeni ögrenci ve toplam 300’den fazla ögrencisiyle eğitimine devam edecektir.

Kaynak: IUR