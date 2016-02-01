Kaçırılan şahıs Türk olabilir

Bu hafta çarşamba günü Hollanda’nın Zwolle şehrinde kaçrılan 20 yaşındaki şahsın Türk olduğu sanılıyor.

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Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre çarşamba akşamı 21:00 sularında zorla bir arabaya bindirilerek kaçırılan kişi ve kaçıranlar her tarafta aranıyor.

Siyah bir araba ya bindirilerek kaçıralan şahsın bağırarak yardım istediği, kötü bir Hollandaca konuştuğu yönünde bilgi veren polis yetkilileri , olayı aydınlatmak için başka görgü tanıklarının bilgisine ihtiyaç duyulduğunu duyurdu.

Bu zamana kadar henüz bir kayıp başvurusunda da bulunulmadığını belirten polis yetkilileri, yaşanan bu garip kaçırma olayını aydınlatmak için özel bir birim oluşturdu.

Kaçırıldığı öne sürülen şahıs hakında diğer bilgiler şöyle:

180 cm boyunda, ince yapılı, 20-24 yaşları civarında, açık tenli, Türk asıllı olma ihtimali yüksek.

Kısa ve siyah saçlı olan mağdurun, kafasının bir tarafı kazıtılmış…

Üzerinde Mavi bir alt eşofman ve üzerinde ‘Barcelona’ of ‘Real Madrid’ yazan bir mont bulunuyor.

SONHABER.EU