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Karaman İl Müftüsü Muhammet Lutfi Ketenci’den Ramazan Ayı mesajı

Karaman İl Müftüsü Muhammet Lutfi Ketenci Ramazan ayı mesajında, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bu yılın Ramazan temasını “Üzerinde Her Canın Hakkı Var, Bu Ramazan ve Her Zaman” olarak belirlediğine değinerek birlik beraberlik mesajı verdi.

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Karaman İl Müftüsü Muhammet Lutfi Ketenci’den Ramazan Ayı mesajı

Foto: Müftülükhaberler.com

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla Salat ve Selam Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V)’ in üzerine olsun.

Evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu günahlardan bağışlanma olan Ramazan Ayına ulaşmanın mutluluğu içerisindeyiz. 26 Mayıs Cuma günü kılacağımız ilk Teravih namazı ve 27 Mayıs Cumartesi tutacağımız ilk oruç ile Mübarek Ramazan ayına başlamış olacağız. Diyanet İşleri Başkanlığımız her yıl Ramazan ayında bireysel ve toplumsal hayatımıza ışık tutan önemli bir değeri kamuoyunun gündemine taşımaktadır. Bu yılın Ramazan teması da “Üzerinde Her Canın Hakkı Var, Bu Ramazan ve Her Zaman” olarak belirlenmiştir.

Diyanet İşleri Başkanlığımız, 2017 yılı sadaka-i fıtır miktarını en az 16,00 lira olarak tespit etmiştir. Bu vesilesiyle maddi durumu iyi olan vatandaşlarımız bu miktarın üzerine çıkabilirler. Aynı zamanda ihtiyaç sahibi kimselerle, öksüz, yetim, hasta, yaşlı, fakir ve engelli kimselerle ilgilenilip buluşulacak, imkânlar ölçüsünde ihtiyaçlarının giderilmesine yardımcı olunacaktır.

Ayrıca Ramazan Ayı boyunca;

 İslami İlimler Fakültesi öğretim üyeleri, İlahiyat Mezunu Öğretmenlerimiz, Vaizlerimiz, tarafından Ramazan ayı Vaaz ve İrşad Programı çerçevesinde öğle namazı ve yatsı namazı öncesinde Aktekke Camii’nden merkezi vaazla ve diğer camilerde vaaz ve irşad hizmetleri verilecektir.
 Her camide mutlaka Mukabele okunacak, Mukabele programlarında okunan bölümlerin ihtiva ettiği önemli mesajlar mealen cemaate aktarılacaktır.
 İmam-ı Azam Camii, Mimar Sinan Camii, Hacıbeyler Camii, Bilal-i Habeşi Camii, Mercan Camii, Sultan Bahattin Camii, Tekstil Camii, Arapoğlu Camii, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Camii, Yollarbaşı Köyü Büyük Camii, Kırmahalle Büyük Camii olmak üzere 11 (onbir) camimizde Hatimle teravih namazı kılınacaktır.
 Tartan Parselleri Camii ve Hal Camii’nde sabah namazı hatimle kılınacaktır.
 Sakal-ı Şerif bulunan Araboğlu Camii, Aktekke Camii ve Yunus Emre Camii’lerimizde Ramazan Ayında Sakal-ı Şerif ziyaret günleri tertiplenecektir.
 Minarelerdeki kandiller Ramazan Ayı boyunca iftar vaktinde yakılacak, imsak vaktinde söndürülecektir.
 İmam-ı Azam Camii’mizde “Kur’an Ziyafeti Programı ve Hatim Duası Programı” düzenlenecektir
 Ramazan Ayı münasebetiyle itikâfa girmek isteyen vatandaşlarımız, İmam-ı Azam Camii, Sayüstü Camii, Medine Camii, Fatih Sultan Camii, Zeyve Sultan Camii, Zinnureyn Camii, İmaret Camii’lerimizde itikâfa girebileceklerdir.
 Kadir gecesinde İlimiz Aktekke Camii ve İmam-ı Azam Camii sabaha kadar açık bulundurulacaktır.
 Camilerde hanımların en uygun şartlarda ve huzur içerisinde ibadetlerini yapabilmeleri için gerekli tedbirler alınacaktır.
 Ramazan Ayı süresince vatandaşlarımızı dini konularda aydınlatmak üzere Müftülüğümüzce “Ramazan Ayı Dini Danışma Merkezi” oluşturulmuştur.
 Hastane ve hasta ziyaret programları düzenlenecektir.
 Huzur Evinde barındırılan kimsesiz büyüklerimiz ziyaret edilerek onlara Ramazan Ayının manevi atmosferi hissettirilecektir.
 Şehit yakınları ve gazilerimiz Ramazan Ayı dolayısıyla ziyaret edilerek onlara manevi destek olunacaktır.
 Yetiştirme Yurdu ve Sevgi Evlerine ziyaret programları düzenlenerek yavrularımıza Ramazan’ın manevi atmosferi hissettirilecektir.
 Cezaevleri ziyaret edilerek manevi destek sağlanacaktır.
 Ramazan Ayında Müftülüğümüz ve TDV Karaman Şubesi tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, sığınmacı kardeşlerimize imkânlar ölçüsünde destek sağlanacaktır.

Bu vesile ile aziz vatandaşlarımızın ve değerli hemşehrilerimizin mübarek Ramazan Ayını kutlar, hayırlara vesile olmasını Yüce Allah (c.c) ‘tan niyaz ederim.

Muhammet Lutfi KETENCİ

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