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Kırmızı Lale Film Festivali’nden Ümmiye Koçak açıklaması

Kırmızı Lale Film Festivali yetkilileri daha önce Ümmiye Koçak hakkında yer alan bilgilerde Hollanda’nın vize vermediği yönündeki açıklamaya ilişkin özür ve düzeltme yayımladı.

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Kırmızı Lale Film Festivali’nden Ümmiye Koçak açıklaması

Kırmızı Lale Film Festivali yetkilileri Yün Bebek filminin yönetmenini Ümmiye Koçak’ın etkinliğe davet edildiğini ancak işbirliği içerisinde oldukları sinemadan bir görevlinin kendilerine Koçak’ın İstanbul Hollanda Konsolosluğu’nun vize başvurusunu yeterli parası olmadığı için geri çevirdiği bilgisini verdiğini aktardı.

Haber kaynağının doğru olmadığını yapılan araştırmalar sonucu anlayan Kırmızı Lale Film Festivali yetkilileri konuyla ilgili yeni bir basın açıklaması yayımladı.

Ümmiye Koçak ile ilgili basın açıklaması:

Düzeltme ve özür

Den Haag şehrindeki bir sinema tarafından düzenlenen Anadolu Film Festivali ile dayanışma gösteren ve bu festivalin 4 filmini sağlayan Kırmızı Lale Film Festivali, bu şehirdeki etkinliğe son yılların ilginç filmi Yün Bebek’i getirdi. Filmin yönetmeni Ümmiye Koçak da filmi ile birlikte Hollanda’ya davet edilmişti.

Bundan önce yayınladığımız basın bildirisinde İstanbul Hollanda Konsolosluğu’nun vize başvurusunu yeterli parası olmadığı için geri çevirdiğini yazarak, kınamıştık. Bize ulaşan haberin kaynağı bizimle işbirliği yapan sinemadan bir görevliydi. Yaptığımız araştırmada sinemaya da Ümmiye Koçak tarafından bu tür bir bilgi aktarıldığı anlaşılıyor.

Görüştüğümüz Hollanda’nın İstanbul başkonsolosluğu görevlileri Ümmiye Koçak için iki kez VIP randevu yapıldığını ancak kendisinin randevularına gelmediği, aramadığı yolunda bilgi verdiler. Konsolosluk görevlisi kültürel etkinlikler için özel önem verdiklerini ve vize işlemlerinde daha esnek olunabildiğini aktardı.

Bu olumsuz gelişmenin Hollanda Konsolosluğundan kaynaklanmadığını bildirir, bir kaç gündür süren bu olumsuz tablodan üzüntü duyduğumuz kamuoyuna bildiririz…

SONHABER.EU

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