Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

“Kırmızı Lale “ geç ama “güçlü” başlıyor

Kırmızı Lale Film Festivali bu yıl daha geniş kapsamlı olarak başlıyor. Bu yıl 5.cisi düzenlenecek Kırmızı Lale fil festivaline geçtiğimiz hafta düzenlenen basın toplantısı ile strat verildi.

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“Kırmızı Lale “ geç ama “güçlü” başlıyor

Festivalin fikir babası ve Festival Komitesi Başkanlığında Jazz Cafe Dizzy’ de yapılan toplantıya Kırmızı Lale Festivali komitesi üyelerinden Erol Saburkan, Hülya Zeman, Elanur Maniharapon, Hülya Çelik ile birlikte Festivalin ana sponsoru olan Atlas Global Havayolları Hollanda Müdürü Melih Topuz hazır bulundu.

Kriz festivali Ekime sarkıttı
Alkanlar, geçen dört yıl içinde hep Mayıs aylarında yapılan Festivalin bu yıl Ekim ayına sarkmasının nedenini iki ülke arasında yaşanan gerginlik olarak açıkladı. Rotterdam ile başlayan ve her yıl büyüyerek devam eden Festival çerçevesinde bu yıl filmlerin Rotterdam, Amsterdam , Utrecht, Den Haag, Eindhoven ve Enschede olmak üzere altı şehirde sinema severlerle bulaşacağı ifade edildi.

Bir yeni ödül daha
Jacques van Heijningen, Saskia Kagchel, Anouk Sluizer, Mehmet Eryilmaz, Gözde Kural’da oluşan
Festival jürisinin değerlenedirmesi “En iyi Film Ödülü” ve “En İyi Yönetmen Ödülü” sahiplerini bulurken, Türk sinemasinin emektarlarından birine “Hayat Boyu Başarı Ödülü” ve “Kırmizi Lale Ustaya Saygı Ödülü” verilecek. Ayrıc yıl festival çerçevesinde verilecek bir başka ödül ise kısa metrajlı film dalında olacak.

Uzun metrajlı film dalında yarışacak fimler, Sarı Scak, Siyah Karga, Bana Git De, Mor Ufuklar, Bütün Saadetler Mümkündür, Babamın Kanatları, Ağustos Böcekleri ve Karıncalar adlı filmler olacağı bilgisi verildi. Bu yılın ustaya saygı ödülünün sahibi ise Yönetmen Ertem Göreç.  


 
Amaç köprüleri güçlendirmek  
5 Kasım Pazar günü Rotterdam Cinerama sinemasında yapılacak törenle ödüllerin sahiplerinin bulacağı bilgisinin yanı sıra festivalin asıl amacının Hollanda ile Türkiye arasında kültürel bağları sinema aracılığı ile güçlendirmeyi ve Türkiye sinemasının tanıtımı hedefleniyor.

Geçen 4 yıl içinde Hollanda sinema severelerin Türk filmlerine olan ilgisinin her yıl artması memnuniyet verici olarak nitelendirildi.  

Melih Topuz: Sponsorlukta yarışalım
Bu yıl Festivalin ana sponsorluğunu üstlenen Atlas Glaobal Hollanda Müdür Melih Topuz, sanatsal etkinliklerin ülkeler arasında kalıcı dostluğu sağlayan köprüler olduğunu vurguladığı konuşmasında, “ Bu bir çaşlangış olsun, Atlas Glabal olarak başta Kırmızı Lale Film Festivali olmak üzere kültürewl ve sanatsal etkinliklerinde biz varız. İsterim ki büyük köklü firmalarla destek konusunda yarış halinde olalım. Bizim böyle bir festtivalde olmamız bizim için onurdur” dedi. Daha sonra Kırmız Lale Film Festivalini düzenleyen Hollanda-Türkiye Kültür Vakfı ile Atlas Global arasında protokol anlaşması imzanladı.

Adana “Altın Koz” ile kardeş oldular
5. Kızmızı lale film festivalinin resmi basın toplantısının ardından bir bilgi daha veren Mehmet Emin Alkanlar, “ Gerek Hollanda’da gerekse Türkiye’de her yıl yoğun ilgi gören Kızmız Lale ile Altın Koza kardeş festival oldular.

Bu vesile ile toplantı sonrası Adanaya gideceim ve kardeşliğimizin resmi boyutu için imzaları atacağız.  Ama soponsorumuz Atlas Global’a Melih beyin nezdinde teşekkür ediyorum. Bu arada Hollanda’dan bizi her zaman destekleyen HOTİAD üyesi iş adamlarımızı ve ve firmalarıda unutmamak lazım, bunların başında Özgazi, Koç ve Helincon geliyor. Onların desteği olmasa bu kültürel köprünün bir ayağı hep eksik kalırdı” dedi.

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