Limburg ayının peşinde

Hollanda’nın Limburg eyaletinin Weert, Roermond ve Simpelveld şehirlerinde görülen ayı korku ve endişeye neden oldu.

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Nerden geldiği henüz belli olmayan ve Hollandaca wasbeer olarak adlandırılan Rakun ayılarının, en kısa zamanda yakalanmasının elzem olduğu açıklandı.

Rakun ayısının insanlarla temas etmesi halinde tehlikeli olacağını açıklayan Alterra Enstitüsü, bu cins ayının taşıdığı bir nevi parazitin, insanlara bulaşması durumunda insan sağlığı açısından tehlikeli olduğunu belirtti.

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