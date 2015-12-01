Mültecilere Türkiye baksın onlar…

Bu güne kadar tek bir Suryeli mülteci bile almayan Suudi Arabistan, insanlara kuşlar kadar değer vermiyor.
Bir Suudi prensin şahinleri için uçakta 80 koltuk kiralaması son iki gündür en çok konuşulan konular arasında yer alıyor.
Şahinlerin uçakta çekilmiş fotoğrafı sosyal medyada hızla yayılırken, petrol zengini Suudilerin, bu duyarsızlığı karşısında Türkiye’nin 3 milyon mülteciye kapılarını açması takdirle kaşılanıyor.
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