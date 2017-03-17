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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Müslüman olan Hollandalı Malezya prensesiyle evleniyor

2015 Yılında Müslüman olan ve Hollanda’dan Güneydoğu Asya bölgesine yerleşme kararı almasıyla hayatı değişen Dennis Muhammed Abdullah’ın (Verbaas) evleneceği Malezyalı prensesle nasıl tanıştığı anlatıldı.

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Müslüman olan Hollandalı Malezya prensesiyle evleniyor

Geçtiğimiz Pazar günü Prenses Tunku Aminah ile Dennis Muhammed Abdullah’ın Ağustos ayında nikah masasına oturacaklarının duyurulması ikiliyi manşetlere taşıdı. Malezya ve Hollanda basını ikilinin evlenecek olmasına yoğun ilgi gösterirken konuyla ilgili Prenses ve müstakbel eşinin sözcüsünden bir açıklama geldi.

Sultan kızı olan Tunku Aminah ile Dennis Muhammed Abdullah’ın 14 Ağustos tarihinde evleneceklerini belirten sözcü, gelin ve damadın yanı sıra aileler ile arkadaşları için de özel hayata saygı sebebiyle çok fazla gündeme gelmek istemediklerinden bahsetti.

İkilinin bir kafede karşılaştığı ve tanıştıktan sonra iyi anlaşmalarının ardından evlenmeye karar verdiklerini aktaran sözcü, gizlilik konusunda anlayış beklediklerini bildirdi.

SONHABER.EU

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