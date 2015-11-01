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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

“Okumak Müslümanlar için farzı kifaye”

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Karadaği, “Okumanın Müslümanlar için farzı kifaye olduğunu” bir kısım tarafından bu görevin yerine getirilmemesi durumunda ümmetin tamamının günahkar sayılacağını söyledi.

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“Okumak Müslümanlar için farzı kifaye”

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Dr. Ali Muhyiddin el-Karadaği, “okumanın Müslümanlar için farzı kifaye olduğunu” bir kısım tarafından bu görevin yerine getirilmemesi durumunda ümmetin tamamının günahkar sayılacağını söyledi.

İstanbul’da düzenlenen 4’üncü Uluslararası CNR Kitap Fuarı’nda verdiği “Okumak ve Medeniyet” isimli konferansta Karadaği, ancak okuyan halklara sahip ülkelerin tam anlamıyla ilerleyebileceğini ifade etti.

Karadaği, “Yeterli sayıda kimsenin askeri, ekonomi, maliye, bilim ve okuma konusundaki görevleri yerine getirmesiyle farzı kifaye gerçekleşmiş olur, bunların yapılmaması ümmeti günaha düşürür.” dedi.

İslamın ilk emrinin “Oku” olduğuna işaret eden Karadaği, “Allah’ın, Peygamberimiz Hazrteti Muhammed’e indirdiği ilk ayet olan “Oku” emriyle, sadece Kur’an-ı Kerim’i okuma kastedilmedi. Aynı zamanda kitapları, içinde bulunduğumuz gerçekleri, insanları ve hayatı da okumamız istendi. Böylece Kur’an ışığında hayatı anlamaya dönük kapsamlı bir okuma yapalım.” ifadelerini kullandı.

“Alim, abidden daha değerlidir”
Konferansın ardından AA muhabirine de açıklamalarda bulunan Karadaği, “Çalışan Müslüman ile alim, abidden (ibadet eden kimse) daha değerlidir.” dedi.

İslamın sadece ibadetle sınırlı kalmayı öğretmediğini, insanların hayatlarına açılmak ve faydalı olmayı da amaçladığını kaydeden Karadaği, tüm bunların ise okuma ve ilimle elde edilebileceğini, ümmete ve çevremizdeki dünyaya bu şekilde yarar sağlayabileceğimizi ifade etti.

Karadaği, “Kuran-ı Kerim’de evrenden bahseden ayetlerin sayısı bin 500’den fazla. Ahiretle ilgili ayetler ise 600. Bunun anlamı ‘iyice düşünmek, anlamak ve bilmektir’.” diye konuştu.

Resmi açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen 4’üncü Uluslararası CNR Kitap Fuarı’na aralarında Suudi Arabistan, Katar, Fas, Ürdün, Filistin, Irak ve Kuveyt’in de bulunduğu 14 Arap ülkesinden yaklaşık 100 yayın evi katılıyor.

Kaynak AA

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