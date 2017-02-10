Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Ölen bebeğin bakıcısı berat etti

2013 yılında Hollanda’nın Oosterhout şehrinde baktığı bebeğin ölümünden sorumlu tutulan 44 yaşındaki kadın serbest bırakıldı.

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Ölen bebeğin bakıcısı berat etti

7 yıl hapsi istenen bakıcı kadının Breda şehrinde yapılan duruşmasında yargıç kadının lehine karar vererek serbest bıraktı.

Bebeğin ölümünün kasten ve bilerek olmadığına dair karar verilerek bakıcı kadın suçsuz bulundu.

Bebeğin ölüm nedeninin kan dolaşımı ve beyindeki bir rahatsızlık olduğu belirtildi.

Bakıcı kadının savunmasında, bebeğin bilincinin yerinde olmadığını, kriz geçirdiğini fark ettiğinde anda yaşadığı şoku atlatır atlatmaz, kendine gelmesi için salladığını söylediği öğrenildi.
Bebeğin kullandığı ilaçları ve hastalığı da gözönüne alınarak 44 yaşındaki kadın serbest bırakıldı. Daha önceki duruşmalarda iddia makamı 7 yıl hapis talebinde bulunmuştu.

SONHABER.EU

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