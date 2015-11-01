Prens Laurent’dan Türk öğrencinin kampanyasına destek

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Kampanya yararına Gent Vrijdagmarkt’ta gün boyunca lise öğrencilerinin katıldığı koşular gerçekleştirildi. Amaç kanserle mücadele ve sağlıklı yaşam için sporun önemine ve kanserle mücadelede birlik olmanın önemine dikkati çekmekti. Bu yıl sponsor olarak kampanyayı desteklemek üzere Prens Laurent Gent’e gelerek kampanyaya destek verdi. Gent Belediye Başkan Yardımcısı sağlık ve spordan sorumlu Resul Tapmaz, Kraliyet Lisesi Müdürü Xaveer De Boeck ve Kanserli Çocuk Fonu başkanı prof. dr. Yves Benoit ve Belediye Meclis üyesi Prens Laurent’ı karşılamak üzere saat 11’de Vrijdagmarkt’ta hazır bulundular.

Resul Tapmaz önce bir açılış konuşması yaparak kampanyayı organize eden ve koşuya katılan tüm öğrencilere teşekkür etti. Konuşması sırasında Gent Belediyesi olarak Kanserle savaş Kampanyası’nı desteklediklerini dile getirerek lise öğrencilerinin böyle bir inisiyatif ve sorumluluk almalarının sevindirici olduğunu belirtti.

Tapmaz, “Geçtiğimiz yıl gençlerimiz kanserle savaş kampanyasında toplam 4 bin 879 euro 88 cent gibi büyük bir meblağ toplanmayı başardılar. Genç lise öğrencilerinin toplumda farkındalık yaratarak bu bilinci oluşturması sevindirici. Kanser günüzde farklı şekillerde toplumda hastayı, ailesini, çevresindeki herkesi etkilemekte. Hepimiz birey, aile ve toplum üzerindeki kanserin etkilerini azaltmaya yönelik bir katkıda bulunabiliriz. Bu yıl da Belediye başkanımız Daniël Termont, aktör Axel Daeseleire, Niels De Stadsbader gibi önde gelen isimler de kampanyaya desteklerini esirgemediler. Monsenyörün de gençlerimizin düzenlediği bu kampanyaya destek vermek üzere Gent şehrimizi şereflendirmesi ayrı bir gurur. Gent Belediyesi hem kampanyaya tam destek veriyor hem de sağlıklı koşu konusunda aktif bir politika uyguluyor. Böyle başarılı bir organize diğer okullara ve gençlere de örnek niteliği taşımakta” diye konuştu.

Yapılan koşuyu ilgiyle takip eden Prens Laurent özellikle bu tür kampanyalara karşı duyarlılığı ve yakından ilgi göstermesiyle tanınıyor. Prens Laurent kampanya çerçevesinde yapılan koşulardan sonra katılımcı öğrencilerle birlikte sohbet etti ve fotoğraf çektirdi ayrıca samimiyetiyle ve sempatikliğiyle gençlerin gönlünü fethetti.

Yenivatan.be