Prens Philip hastaneye kaldırıldı

A+A-

Foto: Youtube

Buckingham Sarayı’nda yapılan açıklamaya göre, 96 yaşındaki prensin yaşadığı bir enfeksiyon nedeniyle önlem olarak hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

İngiltere Kraliçesi Elizabeth II eşi Prens Philip’in enfeksiyon rahatsızlığının daha önce geçirdiği bir hastalıkla ilgili olduğu belirtildi.