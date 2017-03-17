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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Prens Philip hastaneye kaldırıldı

İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in kocası Prens Philip’in hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

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Prens Philip hastaneye kaldırıldı

Foto: Youtube

Buckingham Sarayı’nda yapılan açıklamaya göre, 96 yaşındaki prensin yaşadığı bir enfeksiyon nedeniyle önlem olarak hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

İngiltere Kraliçesi Elizabeth II eşi Prens Philip’in enfeksiyon rahatsızlığının daha önce geçirdiği bir hastalıkla ilgili olduğu belirtildi.

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