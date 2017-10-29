Rotterdam’dan Doğan Ayhan Avrupa 4’üncüsü oldu

29. Avrupa Kur’ân-ı Kerîm Tilavet Yarışması’nda 10-13 yaş grubunda dördüncülüğü Güney Hollanda Bölgesinden Doğan Ayhan, üçüncülüğü Württemberg Bölgesinden Musab Ubeydullah Yaşar, ikinciliği Hamburg Bölgesinden Katip Eren Yılmaz ve birinciliği Güney Bavyera Bölgesinden Muhammed Yusuf Kaya elde etti.

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14-18 yaş grubundan ise Güney Bavyera Bölgesinden Muhammed Emir Yıldız dördüncü, Doğu Fransa Bölgesinden Enes Saatçi üçüncü, Bremen Bölgesinden Telhat Yeter ikinci Hessen Bölgesinden Emre Değer birinci oldu.

Avrupa’nın çeşitli kentlerinden yarışmacıların katıldığı Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması, Almanya’nın başkenti Berlin’de yapıldı.

Neukölln ilçesinde Dar Alsalam Camisi’nde Berlin İslam Federasyonu (IF) tarafından düzenlenen ve bazı Arap derneklerinin de desteklediği yarışma, 2 gün sürdü.

Bu yıl ikincisi düzenlenen yarışmaya Avrupa’nın 14 ülkesinden 723 öğrenici ve 100 hafız katıldı.

IF Başkanı Murat Gül, burada yaptığı açıklamada, yarışmacıların değişik kategorilerde yarıştığını belirterek, Kuran’ın hepsinden, 20 cüzden, 15 cüzden, 5 cüzden, 3 cüzden ve son olarak da 10 yaş itibarıyla Amme cüzünden çocuklarımız imtihana girdiler. Elhamdülillah en güzel bir şekilde başardılar.” dedi.

Gül, Avrupa’da yaşayan Müslümanlar olarak ilk önce Müslüman çocuklara Kur’an-ı Kerim’i öğretmek ve peşinden de Müslüman olmayanlara Kuran’ın mesajını iletmek için yarışmayı düzenlediklerini kaydetti.

Jüri heyetinde Arap ülkelerinden değişik “kariler ve kurralar” yer aldığını belirten Gül, Türkiye’den de Yaşar Cuhadar hocayı davet ettiklerini ve kendisinin bu yarışmaya destek verdiğini kaydetti.

Bundan 20-25 yıl önce böyle imkanların olmadığını ifade eden Gül, “Şu an Arap ülkelerinden, Türkiyemizden gelen hafızlar Kuran Kursu açarak hafız yetiştirmeye çalışıyoruz. Gayemiz imamlarımızı Almanya’da Avrupa’da yetiştirmek.” şeklinde konuştu.

Dar Alsalam Camisi’nin imamı Muhammed Taha Sabri de bu tür yarışmaların gelecek kuşakların kimliklerini koruması açısından çok önemli olduğunu belirtti.

Kur’an-ı Kerim’in aynı zamanda buradaki toplumlar için de bir zenginlik olduğunu vurgulayan Sabri, Kur’an-ı Kerim’in iddia edildiği gibi entegrasyona engel olmadığını, aksine Avrupa’da entegrasyonu desteklediğini kaydetti.

Çok sayıda kişinin izlediği yarışmada Kur’an-ı Kerim’in tümünü okuma kategorisinde Berlin’den Usama Abdulaziz birinci, Bonn’dan Mohammed Fodail ikinci, Norveç’ten de Omar Muhtar üçüncü oldu. Yarışmada dereceye girenlere hediye verildi.

Yarışmanın gelecek yıllarda da düzenleneceği bildirildi.

AA/NİF