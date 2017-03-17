Rotterdamlılara Euromast’ta buz pateni müjdesi

Hollanda’nın Rotterdam kentinde bulunan Euromast’ın park alanı bu kış ilk kez buz patenine ev sahipliği yapacak.
Foto: IJsvrij Park Festival
İjsvrij Park Festival tarafından organize edilen Euromast parkında sentetik buz pateni pisti 8 Aralık-7 Ocak tarihleri arasında hizmet verecek.
Kış aylarının vazgeçilmezi olan buz pateninin yanı sıra müzik ve tiyatro gibi sanatsal faaliyetlerin de yer alacağını bildiren İjsvrij Park Festival yetkilileri, buz patenini daha eğlenceli hale getireceklerini ifade etti.
Yetkililer katılımın günlük 250-500 kişi arasında olacağını tahmin ediyor. Sentetik buz pateni 450 metre kare olup yaklaşıl 150 kişilik kapasitesiyle dikkat çekiyor.
SONHABER.EU
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