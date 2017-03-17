Sahurda tok tutan yiyecekler nelerdir?

Sahurda neler yemeliyiz hangi yiyecekler tok tutar hangi gıdalara dikkat etmeliyiz. İşte bu konuda dikkat etmeniz gerekenler…
Ramazan ayının en önemli öğünlerinden biri de sahurda tüketilen besinlerdir. Sahura kalkmadan oruç tutulduğu takdirde uzun süre açlık olacağından metabolizma yavaşlar ve bu da baş ağrısına dönüşebilir.
Özellikle yoğun açlık hissi mide ve bağırsak sistemimize olumsuz etkiler yaratır, yemek sonrası gaz şişkinlik kabızlık gibi rahatsızlıklar oluşabilir.
-Sahurda protein ağırlıklı ve lif etkisi yüksek gıdaları tercih etmeliyiz.
-Sahurda mutlaka bir meyvemiz olsun. Özellikle elma pektin içeriği fazla olduğundan bizi tok tutmaya neden olacak ve cildimize, sindirim sistemimize, boşaltım sistemimize faydalı etkilerde bulunacaktır. Her gün sahurda bir elmamız olması vücudumuz için oldukça önemlidir. Ayrıca sahurda meyve yememiz gün içindeki tatlı ihtiyacımızı baskılayacaktır.
-Protein içeriği fazla olan besinler, midenin boşalma sürecini uzatarak acıkmayı geciktirirler. Bu nedenle süt, yumurta, yoğurt, peynir gibi besinler sahurda mutlaka tüketilmelidir.
-Süt ve süt ürünleri tokluk sağlayıcıdır, kalsiyum ve potasyum açısından yüksek içeriği olması aynı zamanda elektrolit dengemiz için de oldukça önemlidir.
-Sahuru kahvaltı gibi planlamalı; omlet veya menemen veya haşlanmış yumurta, peynir, domates, salatalık, yeşillik tercih edilmelidir.
Haber7
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