Siyah domates üretildi

Laleden sonra domatesin de siyah renklisini ürettiler.
Türkiye’den Hollanda’ya 4 asır önce getirilen ve Hollanda’nın simgesi olan lale soğanı ile domatesin de Avrupa’ya Türkiye’den geldiği pek bilinmez.
Sosyal medyada dolaşan siyah domates fotoğrafları tıklanma rekorları kırıyor. Hollanda’da üretildiği düşünülen siyah domateslerle ilgili çeşitli yorumlar yapılıyor. Genetiği ile oynanarak kabuğunun rengi değiştirilen domatesin içi ise kırmızı.
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