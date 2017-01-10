Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Siyah domates üretildi

Laleden sonra domatesin de siyah renklisini ürettiler.

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Siyah domates üretildi

Türkiye’den Hollanda’ya 4 asır önce getirilen ve Hollanda’nın simgesi olan lale soğanı ile domatesin de Avrupa’ya Türkiye’den geldiği pek bilinmez.

Sosyal medyada dolaşan siyah domates fotoğrafları tıklanma rekorları kırıyor. Hollanda’da üretildiği düşünülen siyah domateslerle ilgili çeşitli yorumlar yapılıyor. Genetiği ile oynanarak kabuğunun rengi değiştirilen domatesin içi ise kırmızı.

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