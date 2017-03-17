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Staatsloterij büyük ikramiyeyi kazanan kişiyi arıyor

Staatsloterij Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da büyük ikramiyeyi kazanan kişiyi arıyor.

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Staatsloterij büyük ikramiyeyi kazanan kişiyi arıyor

AT5’in haberine göre Staatsloterij büyük ikramiyeyi kazanan kişinin Batı Amsterdam’da bulunan Bos en Lommer’dan olduğunu açıkladı.

İkramiyeyi kazanan kişiyi arayan Staatsloterij, GK 26783 numaralı biletin Bos en Lommerweg’de bulunan tütün ürünleri dükkanı Leo & Anita’dan alındığını belirtti.

Staatsloterij tüm bilet alanların biletlerini kontrol etmesini, kazanan kişinin başvurmasını istedi. Büyük ikramiyeyi kazanan kişinin kimliğinin açıklanmayacağı da hatırlatıldı.

SONHABER.EU

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