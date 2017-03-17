Staatsloterij büyük ikramiyeyi kazanan kişiyi arıyor

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AT5’in haberine göre Staatsloterij büyük ikramiyeyi kazanan kişinin Batı Amsterdam’da bulunan Bos en Lommer’dan olduğunu açıkladı.

İkramiyeyi kazanan kişiyi arayan Staatsloterij, GK 26783 numaralı biletin Bos en Lommerweg’de bulunan tütün ürünleri dükkanı Leo & Anita’dan alındığını belirtti.

Staatsloterij tüm bilet alanların biletlerini kontrol etmesini, kazanan kişinin başvurmasını istedi. Büyük ikramiyeyi kazanan kişinin kimliğinin açıklanmayacağı da hatırlatıldı.

SONHABER.EU