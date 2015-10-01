Stres çarkı öldürüyordu

Birçok ülkede de popüler olan, ABD başta olmak üzere İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde yasaklanan stres çarkıyla ilgili her geçen gün yeni bir haber çıkıyor.

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Stres çarkının amacı başlangıçta otistik ya da dikkat bozukluğu olan öğrencilerin konsantre olmasına yardımcı olmaktı ancak bu baharda öğrencilerin sınıflarına da girdi.

ABD’nin Houston kentinden bir kadın, kızının boğazına kaçan demir para büyüklüğündeki stres çarkının bir parçasını çıkarmak için ameliyat edilmek zorunda kalmasının ardından Facebook hesabından anne babaları uyardı.

Kelly Rose Joniec, 10 yaşındaki kızıyla birlikte eve dönerken ” Eve dönüş olunda arabayı kullanırken Britton’un arka koltukta garip bir şekilde öğürmesini duydum. Aynaya baktığımda, yüzünün kırmızıya dönüştüğünü ve ağzından salyalarının aktığını gördüm” dedi.

Houston’ın hemen kuzeyinde, The Woodlands’daki Texas Çocuk Hastanesine götürülen çocuğun yutağında bilye büyüklüğünde bir şeyin sıkıştığı görüldü ve hemen ameliyat yapılması gerektiği söylendi.

Kelly Rose Joniec “Neyse ki, olumlu bir sonuç aldık, ancak bir süreliğine çok korkutucuydu” diye konuştu.

Ebeveynler için bazı tavsiyelerde bulunan anne: “Stress çarklarının hiçbirinde yaşa uygun uyarılar verilmiyor. Bu nedenle bunların boğulma tehlikesi doğurduğu aklınızdan çıkmasın.”

Haber7