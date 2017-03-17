The Wall korku evi oyuncu arıyor

Hollanda’nın Utrecht kentinde bulunan The Wall AVM’de Ekim ayında açılacak olan Benelüks’ün en büyük korku evi, insanları korkutacak 16-100 yaş arası oyunculuk yapabilecek yeni yüzler arıyor.
Bunnik’te 15 Eylül tarihinde gerçekleşecek olan seçmelere katılmak isteyenlerden tek istenen şey insanları korkutmak için inandırıcı oyuncu kabiliyetine sahip olmaları. İlanda 16 ile 100 yaş arasında oyunculuk yapabilecek kişilerin arandığı belirtiliyor.
İlanda, ” Halloween ve korku evleri için oyunculuğa kabiliyeti olan yüzler arıyoruz. Ürkütücü yeteneklerin mi var ? Ya da zaten kendin korkunç birimisin ? Hiç beklemeden başvur! ” sözleri yer alıyor.
1 Ekim’de açılacak olan korku evinde ziyaretçileri korkunç palyaçolar, ölü böcekler, akrobatlar ve sihirbazların beklediği aktarılıyor.
SONHABER.EU
Hollanda'nın Utrecht kentinde bulunan The Wall AVM'de Ekim a...
Hollanda'da eğitimde kredili burs sistemine karşı olan CU ve...
Hollanda'da dört aydır devam eden görüşmelerde parti liderle...
Hollanda'da uzun süre hasta kalmasının ardından, UWV'nin bu ...
Sıcak su içmenin faydalarını biliyor musunuz? Kilo vermeden,...
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım Beştepe'de...
Hollanda'da KNMİ Çarşamba günü öğleden sonra ve bazı bölgele...
Hollanda'da bir aile hekimi yıllardır hastası olan kadına, '...
Almanya, Türkiye'nin iç işlerine karışabilmek için, çifte va...
Arap Yarımadası'nda tansiyon yine yükseldi. Birleşik Arap Em...