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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

The Wall korku evi oyuncu arıyor

Hollanda’nın Utrecht kentinde bulunan The Wall AVM’de Ekim ayında açılacak olan Benelüks’ün en büyük korku evi, insanları korkutacak 16-100 yaş arası oyunculuk yapabilecek yeni yüzler arıyor.

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The Wall korku evi oyuncu arıyor

Bunnik’te 15 Eylül tarihinde gerçekleşecek olan seçmelere katılmak isteyenlerden tek istenen şey insanları korkutmak için inandırıcı oyuncu kabiliyetine sahip olmaları. İlanda 16 ile 100 yaş arasında oyunculuk yapabilecek kişilerin arandığı belirtiliyor.

İlanda, ” Halloween ve korku evleri için oyunculuğa kabiliyeti olan yüzler arıyoruz. Ürkütücü yeteneklerin mi var ? Ya da zaten kendin korkunç birimisin ? Hiç beklemeden başvur! ” sözleri yer alıyor.

1 Ekim’de açılacak olan korku evinde ziyaretçileri korkunç palyaçolar, ölü böcekler, akrobatlar ve sihirbazların beklediği aktarılıyor.

SONHABER.EU

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