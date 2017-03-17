The Wall korku evi oyuncu arıyor

Hollanda’nın Utrecht kentinde bulunan The Wall AVM’de Ekim ayında açılacak olan Benelüks’ün en büyük korku evi, insanları korkutacak 16-100 yaş arası oyunculuk yapabilecek yeni yüzler arıyor.

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Bunnik’te 15 Eylül tarihinde gerçekleşecek olan seçmelere katılmak isteyenlerden tek istenen şey insanları korkutmak için inandırıcı oyuncu kabiliyetine sahip olmaları. İlanda 16 ile 100 yaş arasında oyunculuk yapabilecek kişilerin arandığı belirtiliyor.

İlanda, ” Halloween ve korku evleri için oyunculuğa kabiliyeti olan yüzler arıyoruz. Ürkütücü yeteneklerin mi var ? Ya da zaten kendin korkunç birimisin ? Hiç beklemeden başvur! ” sözleri yer alıyor.

1 Ekim’de açılacak olan korku evinde ziyaretçileri korkunç palyaçolar, ölü böcekler, akrobatlar ve sihirbazların beklediği aktarılıyor.

SONHABER.EU