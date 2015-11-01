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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Tütüncü kayıp tarihi buldu

Hollanda’da yaşayan tarihçi, araştırmacı Mehmet Tütüncü tarihin seyrini değiştirecek kayıp kitabeyi buldu.

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Tütüncü kayıp tarihi buldu

Aynı zamanda Arap Dünyası Araştırma Merkezi Başkanı olan Mehmet Tütüncü, Osmanlı padişahlarının en güçlüsü ve Batı dünyasının “Muhteşem Süleyman” olarak adlandırdığı Kanuni sultan Süleyman’ın kayıp kitabesini İsrail Devlet Müzesi’nin deposunda bulması günün konusu oldu.. Tütüncü yaptığı ilk açıklamada İsrail’in kitabeyi takasta kullanmak istediklerini söyledi.

Yıllardır akıbeti merak konusu olan ve birçok araştırmacının peşine düştüğü kitabenin Hollanda’da yaşayan Mehmet Tütüncü tarafından bulunması Hollanda’da yaşayan Türkler arasında da takdirle karşılandı. Alman Kayzeri Wilhelm’in 1898’deki Kudüs ziyareti sırasında yıkılan Kudüs Surları’nda bulunan ve sonrasında sırra kadem basan Kanuni’ye ait kitabe; Osmanlıların hilafetin sahibi olduğunu ilk kez ilan eden ferman niteliğinde olması açısından da büyük önem taşıyor.

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