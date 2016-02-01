UNHCR’den YTB’ye ziyaret

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Türkiye Direktörü Pascale Moreau ve beraberindeki heyet, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB)’nı ziyaret ederek, YTB Başkanı Mehmet Köse ile bir araya geldi.

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Moreau, Başkan Köse’ye yeni görevinden dolayı tebriklerini illetti. Ziyarette, UNHCR ve YTB işbirliğinde Suriyeli mülteci gençlere yönelik olarak yürütülen Yükseköğretim ve Türkçe Dil Eğitimi programları değerlendirildi.

Ziyarette konuşan YTB Başkanı Mehmet Köse, Türkiye’de bulunan yüksek eğitim çağındaki Suriyeli mültecilerin yüzde 10’nun hâlihazırda üniversitelerde eğitim almakta olduğunu ifade ederek, bu oranın yüzde 3 olan dünya ortalamasının çok çok üstünde olmasının önemine vurgu yaptı. UNHCR ve YTB işbirliğinde yürütülen projenin mülteci gençlere gelecek imkânı verdiğini dile getiren Köse, Türkçe kursları programları ile de mültecilerin topluma entegre olmalarının kolaylaştığını söyledi.

YTB’nin Eğitim Programı En Başarılı Program

UNHCR Türkiye Direktörü Moreau de, YTB tarafından uygulanan eğitim programının önemine dikkat çekerek, faaliyet yürütülen bütün bölgeler içinde en başarılı program olduğunun altını çizdi. UNHCR’ın üye ülkelerin desteğiyle önümüzdeki yıllarda da finansmanı artırarak YTB ile işbirliğini devam ettirmeyi amaçladığını söyleyen Moreau, bu doğrultuda personel desteği de sağlayabileceklerini aktardı. UNHCR ve YTB tarafından uygulanan programın örnek bir başarı sağladığını kaydeden Moreau, tecrübenin uluslararası yardım teşkilatlarıyla paylaşılması amacıyla ortak bir çalıştay düzenlenmesi için görüş alış verişinde bulunabileceklerini söyledi. Ayrıca, Türkiye’nin son dönemde yaşadığı büyük ölçekli krizlere rağmen Suriyeli mültecilere yönelik çalışmaların aksamadan ve sorunsuzca devam etmesinin olağanüstü bir başarı olduğunu vurguladı.