Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

UNHCR’den YTB’ye ziyaret

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Türkiye Direktörü Pascale Moreau ve beraberindeki heyet, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB)’nı ziyaret ederek, YTB Başkanı Mehmet Köse ile bir araya geldi.

A+A-

UNHCR’den YTB’ye ziyaret

Moreau, Başkan Köse’ye yeni görevinden dolayı tebriklerini illetti. Ziyarette, UNHCR ve YTB işbirliğinde Suriyeli mülteci gençlere yönelik olarak yürütülen Yükseköğretim ve Türkçe Dil Eğitimi programları değerlendirildi.

Ziyarette konuşan YTB Başkanı Mehmet Köse, Türkiye’de bulunan yüksek eğitim çağındaki Suriyeli mültecilerin yüzde 10’nun hâlihazırda üniversitelerde eğitim almakta olduğunu ifade ederek, bu oranın yüzde 3 olan dünya ortalamasının çok çok üstünde olmasının önemine vurgu yaptı. UNHCR ve YTB işbirliğinde yürütülen projenin mülteci gençlere gelecek imkânı verdiğini dile getiren Köse, Türkçe kursları programları ile de mültecilerin topluma entegre olmalarının kolaylaştığını söyledi.

ILK_5386s

YTB’nin Eğitim Programı En Başarılı Program

UNHCR Türkiye Direktörü Moreau de, YTB tarafından uygulanan eğitim programının önemine dikkat çekerek, faaliyet yürütülen bütün bölgeler içinde en başarılı program olduğunun altını çizdi. UNHCR’ın üye ülkelerin desteğiyle önümüzdeki yıllarda da finansmanı artırarak YTB ile işbirliğini devam ettirmeyi amaçladığını söyleyen Moreau, bu doğrultuda personel desteği de sağlayabileceklerini aktardı. UNHCR ve YTB tarafından uygulanan programın örnek bir başarı sağladığını kaydeden Moreau, tecrübenin uluslararası yardım teşkilatlarıyla paylaşılması amacıyla ortak bir çalıştay düzenlenmesi için görüş alış verişinde bulunabileceklerini söyledi. Ayrıca, Türkiye’nin son dönemde yaşadığı büyük ölçekli krizlere rağmen Suriyeli mültecilere yönelik çalışmaların aksamadan ve sorunsuzca devam etmesinin olağanüstü bir başarı olduğunu vurguladı.

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
‘1 yıl ömrü kalan’ çocuk sadece 3 günde… ‘1 yıl ömrü kalan’ çocuk sad...

Hollanda’da ölümcül beyin kanserine yakalanan 6 yaşındaki Tijn, başlattığı kampanyayla yaşamının son aylarını yoksul ülkelerdeki hasta ...

Müslümanlardan evsizlere Noel bayramı yardımı Müslümanlardan evsizlere Noel bayramı ya...

Alınan bilgilere göre binlerce Müslüman evsiz vatandaşlar için organize ettiği gıda yardımı ile takdir topladı....

‘Kaya’ gibi başarı, rüya gibi kutlama ‘Kaya’ gibi başarı, rüya gibi kutlama...

Diş Hekimi Ahmet Kaya 18 yıllık azmin zaferini Hollanda’nın “ En”i olarak taçlandırdı. ...

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)

﻿
SON EKLENEN HABERLER
Yumurta kabuğundan kağıt üretildi Yumurta kabuğundan kağıt ...

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi öğretim üyeleri yumurt...

‘1 yıl ömrü kalan’ çocuk sadece 3 günde… ‘1 yıl ömrü kalan&#...

Hollanda’da ölümcül beyin kanserine yakalanan 6 yaşındaki Ti...

Berlin’deki katliamda polis parmağı Berlin’deki katliam...

Berlin'de 12 kişinin öldüğü terör saldırısının faili olarak ...

Erasmus MC ile ADRZ hastanesinin ortaklığına izin çıktı Erasmus MC ile ADRZ hasta...

Hollanda'nın Rotterdam kentinde bulunan Erasmus MC hastanesi...

”Yusuf Acar konusunda Hollanda ile anlaştık” ”Yusuf Acar konusun...

Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders, Gülenciler hakkında...

MÜSİAD Amsterdam açıldı, sırada Rotterdam var MÜSİAD Amsterdam açıldı, ...

Türkiye Merkezli MÜSİAD (Müstakil Sanayici ve İşadamları Der...

HDV Başkanı Yusuf Acar Hollanda’ya veda etti ! HDV Başkanı Yusuf Acar Ho...

Hollanda Diyanet Vakfı Başkan'ı Yusuf Acar'ın, yapılan baskı...

UNHCR’den YTB’ye ziyaret UNHCR’den YTB’ye ziyaret...

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Tü...

Emine Bozkurt Milletvekili adayı Emine Bozkurt Milletvekil...

Hollanda'da 15 Mart 2017 tarihinde yapılacak olan seçimlerde...

”Müslüman olunca terörist aksi halde Psikolojik” ”Müslüman olunca te...

Zürih’teki “cinnet geçirme” olayı: Failler arasında ayrım ya...

VIDEO GALERİ