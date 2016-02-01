Utrecht Türk Kültür Merkezi 30 yaşında

Utrecht’in köklü kuruluşlarından olan Hollanda Türk Federasyon’a bağlı Utrecht Türk Kültür Merkezi kapsamlı bir program ile yeni hizmet binalarının açılışını yaptı ve kuruluşunun 30. yılı olması sebebiyle coşkulu bir şölen düzenledi.

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Günümüzden 30 yıl önce Utrecht’in merkezinde Başbuğ Alparslan Türkeş’in ‘Türk’ün en büyük vasfı teşkilatçılığıdır’ sözleri ve Avrupa’daki ülkücülere teşkilatlanma emri vermesi akabinde kurulan Utrecht Türk Kültür Merkezi aynı zamanda Hollanda’nın ilk Ocaklarından olma niteliğine sahiptir.

Geçtiğimiz dönemde yoğun çalışmalar sonrası Hollanda Türklerine kazandırılan ve kapsamlı bir tadilat dönemi sonrası hizmete açılan Utrecht Türk Kültür Merkezi’nin Tractieweg’de bulunan hizmet binası için resmi açılış töreni düzenlendi. Utrecht halkı ve çevre teşkilatlardan yoğun bir katılım ile Mehteran Takımı eşliğinde Julianapark’tan başlayan yürüyüş ile yeni hizmet binasına yüründü. Orada düzenlenen törende söz alan Avrupa Türk Konfederasyon Genel Başkanı Cemal Çetin, Hollanda Türk Federasyon Genel Başkanı Murat Gedik, Türkiye Cumhuriyeti Amsterdam Başkonsolosu Tolga Orkun, ve Utrecht Türk Kültür Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Salim Çam yaptıkları konuşmalarda Hollanda Türk toplumuna önemli mesajlar vererek yeni binanın toplumumuz için hayırlara vesile olmasını dilediler. Konuşma ve müzik bölümünden sonra kesilen şeritle Utrecht Türk Kültür Merkezi’nin resmi açılışı gerçekleşti.

Törenden sonra ise yeni binanın yakınında bulunan Central Studios salonunda yeni hizmet binasının açılışı ve Utrecht Türk Kültür Merkezi’nin kuruluşunun 30. yılı münasebetiyle şölen düzenlendi. Sevilen sanatçılar Gökhan Tekin, Yudum ve Ahmet Şafak’ın sırasıyla sahne aldığı dolu salondaki performansları katılımcılara coşkulu anlar yaşattı. Sunucu Tülay Ünal Ala tarafından sunulan şölen programında açılış bölümünden sonra sözü ilk olarak Utrecht Türk Kültür Merkezi yönetim kurulu başkanı Salim Çam aldı. Salim Çam sözlerinde yeni hizmet binasının açılışından dolayı duydukları sevinci dile getirirken binanın alımından günümüze kadar emeği geçen herkese teşekkür etti. Utrecht için önemli bir yere sahip olan ve Utrecht’in en köklü Türk kuruluşlarından olan Utrecht Türk Kültür Merkezi’nin yeni hizmet binasında orada yaşayan Türk insanına daha iyi hizmet vereceğini ve orada geleceğimizin teminatı olan gelecek nesillerin yetişeceğine vurgu yaptı.

Açılış konuşması ve Gökhan Tekin’in sahnesinden sonra Hollanda Türk Federasyon Genel Başkanı Murat Gedik söz aldı. Salonu dolduran Türk milliyetçilerine seslenen Gedik, Hollanda Türk Federasyon ve Hollanda Ülkücüleri olarak orada açılışı yapılan Utrecht Türk Kültür Merkezi’nin yeni binasının Avrupa Türk toplumu için hayırlara vesile olmasını temenni etti. Türk milletinin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve 13 Mayıs Türk Dil Bayramı’nı kutlayarak sözlerine başlayan Murat Gedik özverili bir çalışma ile yeni binasına kavuşan Utrecht Türk Kültür Merkezi’nin teşkilatçı Türk insanına güzel bir örnek olduğunu ifade etti. “Utrecht Türk Kültür Merkezi benim öğrencilik yıllarımda tanıştığım ve o günlerde Hollanda’da bulunan ilk 3 ocaklarımızdan biridir. Rahmetli Başbuğumuzun nasihat ve emirleri doğrultusunda teşkilatlanan Avrupa’daki Türk insanı günümüzde bu teşkilatlarımızın değerini iyi bilmelidir. Buradaki toplumumuzun özünü öğrenip öz değerlerini koruyabilmesi için biz çalışmalarımıza özverili bir şekilde devam ediyoruz. Amacımız Türk insanının yaşadığı her yerde değerlerimizi yaşatmaktır” diyen Gedik Hollanda Türk toplumuna önemli mesajlar verdi.

Konuşma bölümünde son olarak sözü Avrupa Türk Konfederasyon Genel Başkanı Cemal Çetin aldı. Çetin, “Utrecht teşkilatının 30. yıl kutlamaları vesilesiyle burada bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. Bu kutlamaların hayırlara vesile olmasını yüce Allah’tan niyaz ediyor hepinize hoş geldiniz diyorum.” sözleriyle konuşmasına başladı. Avrupa Türk Konfederasyon’un 1978 yılında başbuğ Alparslan Türkeş’in öncülüğünde kurulduğunu ifade eden Çetin günümüzde Avrupa’nın farklı ülkelerinde teşkilatlanmış olan büyük bir konfederasyonun var olduğunu belirtti. “Bu federasyonlar ve kuruluşlar buradaki insanlarımız için son derece önemli olduklarını ispat etmişlerdir. Bu federasyonlarımız ve kuruluşlarımız buradaki Türk insanımız sayesinde ilelebet yaşayacak ve Allah’ın izniyle ülkülerimiz ve ilkelerimizi yılmadan yıkılmadan yaşatarak, hizmetlerini eksiksiz sürdürmeye devam edeceklerdir.” Geçmişte Avrupa Türk toplumunun çok zorluklar yaşadığını belirten Cemal Çetin, “Günümüzde de maalesef yaşadığımız ülkeler ve Türkiye’miz arasında sorunlar yaşanmaktadır. Bizler Türkiye ve yaşadığımız ülkeler arasında bir köprü görevi görmekteyiz. Gençlerimizi ve gelecek nesillerimizi bilinçli yetiştirmek ve hepsinin birer örnek şahsiyet olmaları için çalışmak hepimizin asli görevidir.“ sözleriyle günümüzde de sorunların var olduğunu, ama geleceğe umut dolu baktığını belirterek sözlerini sonlandırdı.

Bu anlamlı konuşmaların yanı sıra geçmişte Utrecht Türk Kültür Merkezi’nde görev yapmış olan teşkilat başkanlarına ve şölen sponsorlarına teşekkür plaketleri takdim edilmiştir. Şölende ayrıca sahne alan Almanya Bielefeld Ülkü Ocakları Mehteran takımı ile İstiklal Marşı’nı okuyan 8 yaşındaki genç kız ve Utrecht Türk Kültür Merkezi’nin kuruluşundan günümüze kadar olan sürecini fotoğraflar ile anlatan Sinevizyon gösterisi ile salonda coşkulu ve duygulu anlar yaşandı. Sevilen sanatçılar Yudum ve Ahmet Şafak’ın etkileyen performansları ve seslendirdikleri türküler sayesinde Utrecht Türk Kültür Merkezi 30. kuruluş yıldönümünü unutulmaz bir şölen ile kutlamış oldu.

Hollanda Türk Federasyon