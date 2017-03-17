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Avrupa'nın Güçlü Medyası

V. Kırmızı Lale Film Festivali Hollanda’da başladı

V. Kırmızı Lale Film Festivali, 12 Ekim – 12 Kasım tarihleri arasında Hollanda’nın çeşitli şehirlerde Türkiye’den önemli filmleri sinemaseverlerle buluşturuyor.

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V. Kırmızı Lale Film Festivali Hollanda’da başladı

Kırmızı Lale Film Festivali bu yıl Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Enschede ve Delft şehirlerinde yapılıyor. Türkiye ve Hollanda’dan ana sponsor AtlasGlobal ile çeşitli kuruluşların desteğiyle gerçekleşen film festivalinde, belgesel, uzun ve kısa metrajlı filmlere yer verilirken, bu yılki festivalde “Beyaz Perdede Aşk” teması işleniyor. Bu çerçevede Yeşilçam’ın unutulmaz filmlerinden başrollerini Hülya Koçyiğit ve Kerem Yılmazer’in oynadığı, Lütfü Ömer Akad’ın yönetmenliğini yaptığı Gelin Filmi ile Türkan Şoray ve Kadir İnanır’ın başrollerini paylaştığı Atıf Yılmaz filmi Selvi Boylum Al Yazmalım seyircilerle buluşacak.

Festival jürisi tarafından yapılacak değerlendirmeyle “En İyi Film Ödülü” ve “En İyi Yönetmen Ödülü” sahiplerini bulurken, Türk sinemasının değerli sanatçılarından Erdal Özyağcılar’a “Hayat Boyu Başarı Ödülü” ve Yeşilçam sinemasının unutulmaz yönetmenlerinden Ertem Göreç’e “Kırmızı Lale Ustaya Saygı Ödülü” verilecektir. Ayrıca bu yıl ilk kez Kısa Film Yarışması düzenlenerek genç sinemacıların teşvik edilmesi amaçlanmıştır.

Uzun metrajda Sarı Sıcak, Siyah Karga, Bana Git De, Mor Ufuklar, Bütün Saadetler Mümkündür, Babamın Kanatları, Ağustos Böcekleri ve Karıncalar filmleri yarışacaktır.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da, uzman jüri heyetine sahip olan festivalin 3 Hollandalı, 2’de Türk üyesi bulunuyor.
Festival jürisi tanınmış sinemacılar Jacques van Heijningen, Saskia Kagchel, Mehmet Eryılmaz, Gözde Kural, Anouk Sluizer’dan oluşuyor.

Ödüller 5 Kasım Pazar günü Rotterdam Cinerama sinemasında yapılacak törenle sahiplerini bulacak.

Hollanda-Türkiye Kültür Vakfı’nın düzenlediği Kırmızı Lale Film Festivali, Hollanda ile Türkiye arasında kültürel bağları sinema aracılığıyla güçlendirmeyi ve Türkiye sinemasının tanıtımını hedefliyor.

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