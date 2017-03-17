Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Yanlışlıkla vuruldu felç kaldı

Hollanda’nın Groningen kentinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda 21 yaşında bir öğrencinin yanlışlıkla vurulmasının ardından ağır yaralandığı ve kısmen felç olduğu belirtildi.

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Yanlışlıkla vuruldu felç kaldı

Polis tarafından yapılan açıklamaya göre sabah 5 sularında kafede çalışan 21 yaşındaki gencin işten ayrılıp eve giderken üç kişi tarafından etrafı sarıldı ve tel el ateş edildi. Aralarından kaçmayı başaran gencin daha sonra sırtından vurulması sonucu ağır yaralandığı bildirildi.

Polis yanlış kişiyi vuran zanlıların peşine düşerken, gencin tekerlekli sandalyeye mahkum olduğu bilgisi verildi. Olaya karışan 19 yaşındaki gencin gözaltına alındığı diğer zanlılar ise arandığı aktarıldı.

SONHABER.EU

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