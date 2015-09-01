Yatağı ıslattı diye çocuğunu öldürdü

Yatağını ıslattığı için üvey babası tarafından cezalandırılan 5 yaşındaki çocuk, kentteki bir kanal yakınlarında ölü bulundu.
Fransa’da yatağını ıslattığı için üvey babası tarafından cezalandırılan 5 yaşındaki çocuk, kentteki bir kanal yakınlarında ölü bulundu. Altına kaçırdığı gerekçesiyle üvey babası tarafından dondurucu soğukta kilometrelerce koşturulan Yanis adındaki çocuk, hava şartlarına ve yorgunluğa dayanamayarak hayatını kaybetti. Ülkenin kuzeyindeki Aire-sur-la-Lys bölgesinde cansız bedeni bulunan talihsiz çocuğun, sadece iç çamaşırı ve çoraplarıyla saatlerce koşturulduğu belirtildi. Fransız polisi ismi açıklanmayan üvey babanın, küçük çocuk koşarken bisikletle peşinden geldiğini bildirdi. 30 yaşındaki üvey baba ve eşi gözaltına alındı.
KAYNAK ULKE.COM.TR
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