Yeliz Kaya saçlara adını yazdırdı

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Başta Hollanda olmak üzere Almanya, Belçika, İngiltere, Fransa ve Türkiye’den 150 civarında kuaförün katılımıyla Antalya Belek Spice & Spa otelde başlayan ve 4 gün sürecek olan eğitim semineri Workshop’lar, seminerler ve görsel Showlarla devam ediyor.

7 Kıta’da 70’den fazla ülke

Bu güne kadar Japonya’dan Kanada’ya, Dubai’den Afrika’nın bir çok ülkesinde 7 Kıta’da 70’den fazla ülkede mesleği konusunda meslektaşlarının önünü açan, yol gösteren, onlara en son ve en yeni modelleri anlatan Yeliz Kaya Son Haber’e konuştu. 4 günlük Antalya semineri hakkında sorumuza Kaya, “ Belçika’dan Hamza Kaya bey ile kendi adıma yaptığım ilk organizemiz. Genel de organize yapılır ben davet edilirim ve meslektaşlarımla bilgilerimi paylaşırdım. Avrupalı meslektaşlarımın yoğun arzu ve isteği üzerine ilk organizasyonumuzu gerçekleştirdik. Sizin de tanık olduğunuz üzere 150 kişiyiz. 4 gün sürecek bu seminerlerimizde saç kesim teknikleri, topuzlar, makyaj konusunda ben dahil alanında uzman kişilerden oluşan bir ekibimizle çalışıyoruz. Umuyorum ki meslektaşlarımız bu yoğun, ama bir o kadar da verimli geçen seminerlerin sonun da ülkelerine döndüklerinde müşterilerini memnun etmek için farklarını ortaya koyacaklardır” dedi.

Saçlarda Antalya rüzgarı esecek

Avrupalı Türk Kuaförleri Antalya’da bir araya getiren ve Belçika merkezli Kuaför malzemeleri konusunda rakipsiz isim Hamza Kaya ise neden Avrupa’nın her hangi bir ülkesi değil de Antalya sorumuza; “ Ben bu sektöre adım attığım ilk günden itibaren gördüğüm ve tespit ettiğim bir nokta var. O da bu mesleğe gönül vermiş genelde bayanlarımızın aynı zamanda birer sosyolog, birer psikolog olduğudur. Diplomasız da olsalar bu böyledir ve müşterilerinin dertlerini dinlerler, motive ederler. Bunu onların ne kadar yoğun ve stresli bir iş yaptıklarını anlatmak için söylüyorum.

Bu insanları bilgilendirip yeni teknikler konusunda seminer verirken bulundukları ortamdan uzaklaştırıp tatil yapma imkanı da sağlayarak enerji depolamaları gerektiğini düşündük. Avrupa’da yağmurlar başladığı bir mevsimde 4 günlük Antalya sıcağı ve mini tatil onların moralini yükseltsin, motivasyonlarını artırmasını amaçladık, sanıyorum başarılı da olduk. Çünkü katılımcılarımızdan aldığımız bilgiler ve memnuniyet dolu sözler, doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor” dedi.

Herkes memnun

Hollanda’dan katılan ve 30 yıllık mesleğin içinde olan, Rotterdam’ın tanınmış kuaförlerinden Nuray Çetin Nufel ise seminer hakkında, “ Böyle bir organize için sevgili Yeliz hanıma ve Hamza beye çok teşekkür ediyorum. Bizim için hem iş hem tatil oldu. Çok yeni şeyler öğrendik. Değişen gelişen dünya ile birlikte sanat moda anlayışı da her yıl değişiyor. Bizler yoğun iş temposundan bunları yeterince takip edemiyoruz. Fakat bu tür organizelerle bu eksiğimizi kapatıyor hatta dünyanın bir çok ülkesindeki meslektaşlarımızdan bir adım öne çıkıyoruz” dedi.

Yeni modellerin kaynağı “İlham”

Son olarak Yeliz Kaya’ya, “ Peki, Yeliz Hanım siz yeni teknikleri öğretiyorsunuz ama siz kimden öğreniyorsunuz “ şeklinde bir soru sorduk. Bu sorumuza ise Yeliz Kaya, “ Ben bu mesleği yapan arkadaşlarımın hepsini ressam gibi, roman yazarı yazar gibi, şiir yazan şair gibi bir sanatçı olarak görüyorum. Yaptığınız bir topuzun, kestiğiniz bir saçın benzerini yapabilirsiniz ama aynısını yapmazsınız. O yüzden her kuaför benim gözümde bir saç sanatçısıdır. Sorduğunuz soruya bu açıdan bakarsanız benim nerden öğrendiğimin cevabı da verilmiş olur” diyerek yeni model ve kesimler konusunda bir yerden öğrenmediğini bir nevi ilham geldiğini söylemiş oldu.

Dört gün süren seminerin son günü ise önce buluşu ile adından söz ettiren ve ürettiği saç kremi şampuanı başta olmak üzere ürünlerle dünya piyasalarında haklı bir yere sahip olan B’IOTA Arge Grup Genel Müdürü Prof. DR. Murat Türkoğlu saç konusunda bir konferans verdi. Saçın anatomisini anlatarak başladığı sunumunda Türkoğlu, dökülme sorunları başta olmak üzere saç hakkında A’dan Z’ye bilgisini katılımcılarla paylaştı.

Ünlü iş kadını Nadire İçkale’de katıldı

Daha sonra çeşitli sunum ve gösterilerin ardından katılımcılara sertifikaları verildi.

Şölen Havasında geçen son ündeki konferans’ı ve sunumları vergi rekortmeni, Türkiyen’nin geröek hanımağası, alt yapı,baraj, konut ve otelcilik gibi sektörlerde başarılı işlere imza atan İçkale Şirketler Grubu Yönetim kurulu başkanı Nadire İçkale’de izledi. Katılımcıların ilgi odağı olan Nadire İçkale mütevazı tavırları, esprili kişiliği ile etrafında bir anda sevgi çemberi oluşturdu.

Prof. Dr Murat Türkoğlu’ndan saç konusunda bilgiler alan Nadire İçkale, böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutlu olduğunu söyledi.

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