Yıldız Eğitim Merkezi Yetiştirdiği 5 Hafızına Diplomasını Verdi

Yıldız Eğitim merkezinde hafızlık eğitimi alan kız öğrencilerden Meriem Sofic, Müberra Zehre Döne, Sude Korkmaz, erkek öğrencilerden Abdullah Kondu ve Türkiye’den skype aracılığı ile katılan Ünal Çelik’e düzenlenen görkemli bir törenle diplomaları ve ödülleri verildi.

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Güney Hollanda Milli Görüş teşkilatına bağlı Schiedam Yıldız İslam Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Yıldız İslam Merkezi bu yıl caminin hemen yanında yapımı tamamlanan Yıldız Eğitim Merkezi binasının salonunda ilk toplantısını hafızlarını taçlandırmak için gerçekleştirdi.

Çok sayıda veli ve öğrenci yakınlarının tıklım tıklım doldurduğu salonda heyecan ve coşku doruğa ulaştı.

Aynı anda iki etkinlik yapıldı

Çanakkale’yi anma ve hafızların diploma töreni ve ödüllendirme programı aynı anda yapıldı. Yıldız Eğitim Merkezi devam eden çocukların bir yandan Çanakkale ile alakalı tarih sahnelerini skeçlerle canlandırmalarıyla coşkulu anlar yaşayan veliler diğer yandan da aylar hatta yıllar sonra nihayet hafızlığını tamamlayan çocuklarla büyük bir gurur ve sevinç yaşadılar.

Duygulu anlar

Son derece uyumlu ve şık giysiler içinde dışarıdan salona giren hafız ve Hafizelerin girişi sırasında salonda bulunan herkesin ayağa kalkarak okunan salavatlara eşlik ederek muhteşem bir görüntüyle Hafizeleri içeri almaları görülmeye değer çok güzel bir sahneydi. Bu anlamlı sahneden duygulanan birçok veli gözyaşlarına hâkim olamadılar.

Son test

Hafızlar, çocuklar tarafından oluşturulan hoca ve jüri önünde bir kez daha test edildiler. Onlara Kur’an’ın her hangi bir yerinden bir miktar okundu ve daha sonra onların aynı yerden devam etmeleri istendi. Hafızlar bu testi de başarıyla geçtiler. Daha sonra hafızlara diploma ve hediyeleri takdim edildi. Kız Hafizelerin başlarına, hocaları tarafından ayrıca birer taç takıldı. Programda diplomasını alan tek erkek hafız Abdullah Kondu’ya ise bir imam sarığı hediye edilip başına giydirildi. Diğer erkek hafız Ünal Çelik ise burada başlattığı hafızlığını Türkiye’de tamamladı ve o da bu programa Skype aracılığı ile katıldı. Onun hediyesi ve diploması vekâleten dedesine verildi.

Her hafızın bir hikâyesi var

Eğitim Başkanı, hafız Kenan Aslan ve diğer hafız hocalar, Hafız Mustafa Yüce, Hafız Hasan Altı, Hafız İsmail Önal, Hafize Nefise Kondu, Hafız Selim Kondu çocukların olağanüstü bir performans sergileyerek hafızlıklarını tamamladıklarını söylerken hafızlığın kolay bir şey olmadığını altını çizdiler. Zaman zaman çocukların değişik anılar yaşadıklarını, esasında her çocuğun kendine özel bir hikâyesinin olduğunu ama onların artık tatlı birer anı olarak geçmişte kalacağını söylediler. İmamlar hafız olmanın çok önemli olduğunu ancak hafız kalmanın daha da önemli olduğunun altını çizdiler..

Umre hediye

Cemiyet başkanı Zekeriya Budak hafızların yetişmesinde emeği geçen tüm hocalara teker teker teşekkür etti. Ancak özellikle hafızlık kursunu ta başından beri birçok yönüyle takip eden ve idare eden Kenan Aslan’ı anlından öperek özel bir teşekkürde bulundu. Başkan Budak cemiyetin hafızlara ve hocalarına sürpriz bir hediyesinin olduğunu açıkladı. Onlara cemiyetin birer umre ziyareti hediye ettiğini duyurdu. Başkan onlara üzerlerinde isimleri yazılı kocaman birer çek vererek hediyeyi teminat altına aldı.

Çok özel fotoğraf

Çocukların velileri ve hocaları hepsi sahnede yer alarak bu unutulmaz anı birlikte çekindikleri toplu bir fotoğrafla damgaladılar.

Canlı Yayın

Program Ercan Kuzu’nun yönettiği Hasena TV aracılığı ile facebook üzerinden canlı olarak yayınlandı. Dileyenler tekrar izleyebilirler.

Türkiye’den program için özel davetli olarak gelen iki genç hafız salondakilere unutulmaz bir kuran ziyafeti verdiler. Hafız Osman Bostancı bir de konuşma yaparak hafızlıkla alakalı anılarını paylaştı.

Federasyon Başkanları programa katıldılar

Programa Hollanda milli görüş federasyon başkanları Mehmet Erdoğan ve Oktay Dalmaz ve IGMG genel merkez Eğitim başkanı Abdulhalim İnam da katıldılar ve kısa birer konuşma yaparak hafızları tebrik ettiler. Bu güzel ortamı hazırlayan başkan ve tüm yöneticilere teşekkür ettiler.

Başkanlar yaptıkları kısa konuşmayla teşkilatta bu düzeye gelebilmek için çok emeklerin verildiğinin altını çizdiler. Bu güne gelinmesinden ve bu güzel neticeyi gördükten sonra tüm yorgunlukların tüm çekilen eziyetlerin unutulduğunu kaydettiler.

4 buçuk saat süren program sonuna dek salonu dolduran veliler tarafından ilgiyle izlendi. Program süresince hiçbir sahneyi kaçırmak istemeyen veliler cep telefonları ile sık sık görüntü aldılar.

Programı Bilal Yanık sundu

Kapanış kuranı kerimini ise Türkiye’den gelen hafız Selim okudu.

Adnan Şahin