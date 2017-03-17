Yurt Dışı Vatandaşlara Özel Türkçe Eğitim Programı

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YTB ile Sakarya Üniversitesi arasında, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşı ve mavi kartlı çocuklara Türkçe öğretimine yönelik nitelikli ve donanımlı eğitimcilerin yetiştirilmesini amaçlayan işbirliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında Sakarya Üniversitesi bünyesinde açılacak olan yüksek lisans programında verilecek eğitimle Türkçe öğretecek eğitimcilerin yetiştirilmesi hedefleniyor.



SAKARYA ÜNİVERSİTESİ’YLE BİRÇOK ALANDA TEMAS HALİNDEYİZ

İmza töreninde konuşan YTB Başkanı Mehmet Köse, YTB’nin yurt dışında yaşayan vatandaşların kimliğinin ve kültürünün korunması noktasında çalışmalar yürüttüğünü ifade ederek, “Sakarya Üniversitesi’yle birçok alanda temas halindeyiz. Özellikle uluslararası öğrenciler konusunda Sakarya Üniversitesi ciddi katkılar sağlıyor. Başkanlığımızın görev alanlarından bir tanesi yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın kimliğini, kültürünü muhafaza edecek, onları bulundukları ülkelerde aktif bireyler kılacak ve anavatanlarıyla aidiyetlerini devam ettirmelerine katkı sağlayacak çalışmalar yürütüyoruz” dedi.



TÜRKÇE ÖĞRETİMİ NOKTASINDA UZMAN EĞİTİMCİLERE İHTİYAÇ VAR

Yapılacak çalışmalar için insan kaynağına ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Başkan Köse, “Yapılacak çalışmalar için öğretmen yetiştirmek gerekiyor. O ülkenin eğitim sistemini bilen, aynı zamanda anadilin öğretilmesi noktasında bilgi birikimine sahip, çift dilli eğitim tecrübesi olan, sosyoloji ve iletişim formasyonuna sahip uzman öğretmen yetiştirilmesine ihtiyaç var. Bu noktada Sakarya Üniversitesi’nin Yabancılara Türkçe Öğretimi programı çerçevesinde bir modül geliştirerek yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın, orada üniversiteyi bitirmiş eğitim ve sosyal bilimler alanında mezun olan gençlerimizin burada mastır programı çerçevesinde Türkçe öğretimi noktasında formasyon kazanılması hedefleniyor. Başarılı bir çalışma olacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

DÜNYADA ÜLKEMİZİ BİLEN İNSANLARIN SAYISININ ARTMASI ÖNEMLİ

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas ise, Türkiye’nin artık kabuğuna sığmayan bir ülke olduğunu dile getirerek, yapılan çalışmalarda YTB’nin önemli bir yere sahip olduğunu aktardı. Elmas, şunları kaydetti: “Artık kabuğuna sığmayıp dünyaya açılma hedefinde olan bir ülkemiz var. Burada en önemli şeyin insan kaynağı olduğunu düşünüyoruz. Bu sene uluslararası öğrencide 4 bini geçtik. Tüm kapıları açmış durumdayız. Dünyada ülkemizi bilen insanların sayısının artması önemlidir. Bu konuda çalışmalar yapan kurumların başında YTB geliyor. En çok akredite olan program da Sakarya Üniversite’sinde bulunuyor. Üniversitemizdeki eğitim-öğretim uluslararası normlara göre yapılıyor. Böyle bir atmosferde bu protokolün imzalanması çok önemli. İnşallah görevimizi layıkıyla yaparız.”

İmzalanan protokol çerçevesinde yapılacak programa başvurular ise YTB tarafından alınacak olup değerlendirmeler Sakarya Üniversitesi ile birlikte yapılacak. Programa kabul edilecek adayların da ilgili ülkelerde eğitim almış ya da yerleşik olarak ikamet ediyor olmaları bekleniyor. Programa ilişkin detaylı bilgi ise ilerleyen günlerde YTB tarafından ilan edilecek.