Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Zile basıp kaçan çocuğu arabayla ezdi

Hollanda’da 11 ve 14 yaşlarında iki kardeş komşularının ziline basıp eğlenmek isterken ev sahibinin arabayla kasıtlı olarak çocukların üzerine sürdüğü ve 11 yaşındaki İvano’nun hastanelik olduğu belirtildi.

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Zile basıp kaçan çocuğu arabayla ezdi

Foto: WNL

Miguel (14) ve İvano (11) dışarda oynarken neredeyse hepimizin küçükken yaptığı zile basıp kaçma şakasıyla eğlenmek istedikleri ancak komşunun buna çok sinirlenip arabasıyla hızlı bir şekilde çocukların üzerine sürdüğü bildirildi.

Çocukların annesi ve İvano’nun WNL’e anlattıklarına göre, komşuları araba ile İvano’nun üzerinden geçti ve bu nedenle bacaklarında ciddi hasar oluştu. Çocuğun Amsterdam’da bulunan VU hastanesinde ameliyat olduğu ve 6 hafta boyunca gözetim altında olması gerektiği bilgisi verildi.İvano’nun annesi çocuğuna bunu yapanın cezalandırılmasını istiyor.

Anne ve çocuğun iddiasını değerlendiren polisin adamı gözaltına aldığı belirtildi.

SONHABER.EU

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