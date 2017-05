A+A-

Bu iki anlamlı gün için önce sosyal medyada paylaştığım duamı payşalayım sizinle:

Cuma Duası: Atatürk’ü anlayacak kadar beyni, sevecek kadar yüreği olmayanları, milleti için yaptıklarını inkar eden nankörleri, sahte Atatürkçüleri, gizli ve açıktan Atatürk düşmanlarını iki cihanda da cezasız bırakma Allahım… Amin…

Atatürk’ü anma gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun.

80 yıl önce, 80 yıl sonra…

Eserler vardır asırlar öncesinden günümüze kadar gelmiş dimdik ve ayakta. Örnek mi, alın size ‘Cumhuriyetimiz’…

İnsanlar vardır yıllar, asırlar önce yaşamış. Fakat yaptıkları işler, söyledikleri sözler, bıraktıkları izler daha dün gibi, bugün gibi değerinden bir zerre bile kaybetmediği halde günden güne değerlenen…

Örnek mi, işte size ‘Ulu Önder Kemal Atatürk’…

Olaylar vardır, asırlardır tekrarlanan: ‘Biz bu filmi kaç kez görmüştük! ‘ dedirtecek türden. Örnek mi, geriye dönüp şöyle ’80 yıllık Cumhuriyet tarihi’ne bir göz atın… Seve seve, gözünü kırpmadan dedelerimizin, ninelerimizin kanları ile suladığı vatan toprağı uğruna ölüme gülerek gidenler. Buna rağmen her fırsatta yıkmak, parçalamak için fesat ve fitne yuvalarında şer üretenler… Her şeye rağmen vatan, bayrak, bağımsızlık, özgürlük uğruna göğüslerini siper edenlerin başarısı, mutluluğu ve tarih sayfalarına altın harflerle yazılan adları… Örnek mi, işte ‘Kubilay’…

Her seferinde şer üretenlerin hezimete uğraması, şer yuvalarının dağıtılması ve adlarının tarih sayfalarına birer kara leke olarak düşmesi…

Örnek mi, çok ama adlarını yazmaya bile gerek yok…

Şiirler vardır onlarca, yüzlerce yıl önce yazılmış, şairini ölümsüzleştiren.

Örnek mi, elbette örnek çok fakat özellikle ‘Neyzen Tevfik’…

Neden mi Neyzen Tevfik? Çünkü söz konusu 80 yıllık Cumhuriyetimiz, söz konusu Ulu Önder Atatürk… Söz konusu içeride ve dışarıda ‘Cumhuriyet ve Atatürk’ kelimelerini duymaktan bile rahatsız olanlar! Yine söz konusu Cumhuriyet, yine söz konusu Atatürk olmuş. Ney ustası, büyük nüktedan, hiciv şairi Neyzen Tevfik cevabını vermekte gecikmemiş… Hem de öyle bir cevap ki, Atatürk´e, Cumhuriyetimize dil uzatanların gelmişlerinin, geçmişlerinin hattâ geleceklerinin suratlarında tokat gibi patlayan bir cevap:

Ne ararsın Tanrı ile aramda

Sen kimsin ki orucumu sorarsın

Hakikaten gözün yoksa haramda

Başı açığa neden türban sorarsın

Rakı, şarap içiyorsam sana ne

Yoksa sana bir zararı, içerim

İkimiz de gelsek kıldan köprüye

Ben dürüstsem sarhoşken de geçerim

Esir iken mümkün müdür ibadet

Yatıp kalkıp Atatürk´e dua et

Senin gibi dürzülerin yüzünden

Dininden de soğuyacak bu millet

İşgaldeki hali sakın unutma

Atatürk´e dil uzatma sebepsiz

Sen anandan yine çıkardın amma

Baban kimdi bilemezdin şerefsiz

80 yıl önce olduğu gibi bugün de bir çoğumuzun duygularına, söylemek istediklerimize tercüman oluyorsa bu şiir, fazla söze gerek var mı?

Nice 80 yıllara hep birlikte, birlik, beraberlik içinde… Nice 80 yıllara… Kutlu olsun Neyzen gibi şairlere, kutlu olsun Cumhuriyetin faziletini bilenlere… Atatürk gibi bir önderimiz olduğu için gururla, başı dimdik gezenlere kutlu olsun… Kutlu olsun koruyan ve kollayanlara… Kutlu olsun Atatürk´ü anlayan ve onun çizdiği yoldan taviz vermeden yürüyenlere…

Kutlu olsun! ..

Yavuz Nufel