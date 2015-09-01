Bayka’nın kuzusu…

Hollanda da ‘Kuzu’ deyince akla hemen Siyaset, DENK Partisi ve haliyle lideri Tunahan Kuzu geliyor. Fakat bu kuzu dört ayaklı, koyunun yavrusu ham ham yediğimiz, tadının damaklarda kaldığı kuzu.. Hani me.. meee.. meeeee, diyerek kırlarda hoplayıp zıplayan kuzu…

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Okunma rekorları kıran ‘Gıbınanlar’ yazımda Aydın Bayka için “Ticari ve sosyal hemen hemen her yapılanmanın başında ( kuruluşunda ) olduğu halde bir süre sonra sessiz sedasız ortalardan yok olabildiği için.” Gıbınanlar ödülüne layıktır demiştim.

Sağolsun beni yanıltmadı.

Bir süredir sessizliğini koruyordu. Geçtiğimiz günlerde yine yeni bir yapılanmada kendisini gördük.

Bildiğim kadarı ile önce Hollanda’daki Türk seyahat sektörünü organize etti, ardından UETD Hollanda’nın kurulmasında yerini aldı, daha sonra restorancıların bir çatı altında toplanmaya çalıştı; derken hangi sektörden olursa olsun yatırımcıları, işverenleri toplmamak için STOR adıya bir mekan açtı.

Başarılı da oldu. Aslında onun yaptığı şey; bir oluşumun temelini atmak, zemin oluşturmak sonrasını o oluşumun içindekilere bırakmak.

Yada eski bir TV serisi vardı Kung Fu, aha da onun yaptığı gibi bir şey… Yaşı 40’ın üzerinde olanlar o diziyi iyi hatırlayacağı gibi; o dizideki Kung Fu’nun uzun kıvırcık saçlı ve Karadenizli Hollanda verisyonu gibi Aydın Bayka…

Uzun zamandır sesi soluğu çıkmayan Aydın Bayka’yı yazmamdaki neden bu kez de Hollanda’da Metal Sektöründe iş yapan, işverenleri bir çatı altında toplama girişimi.

Elde olmayan nedenlerden dolayı icabet edemedik, ama oluşumun temelinin atıldığı etkinliği sosyal medya sayfasından yaptığı canlı yayın ile gecikmeli de olsa izledik.

Kendisini gerçekten tebrik ediyorum. Bir elin nesi var iki elin sesi var, diyen ve her sektörde birlik, beraberlik ve dayanışmasnın önemini herkesten önce kavramış ve hayata geçirmek isteyen bir insan.

Kendisini tebrik ettiğim görüşmemizde “ Çıtayı yükselttim” dedi.

Önce sektörel olarak dediğini zannettim. Meğer espirisi bizim meslekle alakalı imiş…

“ Yahu o kadar yoldan geliyorsunuz, özel zamanlarınızı ayırıp haber yapıyorsunuz, bari şöyle adam akıllı bir ziyafet olsun, dedik ve kuzu çeviridik” dedi.

Evet, videoları izlediğimde gördüm, duydum…

“Sabah 10:00 da çevirmek için şişe taktığımız kuzu nar gibi kızardı” diyerek önce kuzunun parçalanmasından lokma lokma nasıl yendiğni izlettirdi.

Kendisini aradığımda karşılıklı espirler yaparak güldük, “ Bundan sonra çıtayı yükselttin Aydın bey, bu meslekte çorba içmeye cağrıldığımız basın toplantılarnı da biliriz, kahvaltıya, akşam yemeğine olanı da, fakat kuzu çevirmeli olanına ilk kez şahit olduk” dedim…

“Evet çıtayı yükselttim, dedi. Yaz bunları”, dedi; yazarım elbette dedim..

İşin kuzu kısmı bir yana, Hollanda’da Metal sektöründe faaliyet gösteren Türk firmaları biraraya gelmesi geç bile kalınmış bir durum.

Metal sektörü temsilcilerini başarılar dilerken; bu işe ön ayak olan Aydın Bayka’yı da tebrik ediyorum. Yine bir ilke imza attı, fakat bir oturuşta bir kuzu yiyen bizlere o garibim zavallı bir kuzu yetti mi, Yoksa tüm sürü yenildi de video için sadece biri mi gösterildi…

Yine de hatırlatmakta fayda var, bundan sonra en az iki koç kesip çevirmezseniz olmaz.

Benden bu kadar ama o videoları izleyen hayvan hakları savunucuları, kurban karşıtları, vejeterjanlar ne der bilmiyorum.

Yavuz Nufel