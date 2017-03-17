Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Bizim Avrupa Türkleri

Yıllarca kahır çeker memleketinden,köyünden,kasabasından kilometrelerce uzaklarda yaşar. istediğinden değil,sevdiğinden değil sadece kimselere muhtaç olmamak için
Kendilerinide boşverirler.Ailesi için
anneleri,babaları kardeşleri için
çünkü dertleridir onlar.sahip çıkarlar
onlar yetmez gibi eşlerininde ailelerine sahip çıkarlar ve karışır hepsi gurbetçinin karmaşık dünyasına
Ömürleri gurbetlerde geçer
Ve gurbet türküleri dinleyerek
Bir gün olur elbet dönerim köyüme,kasabama şehrime diyerek ..

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Bizim Avrupa Türkleri

Yıllarca kahır çeker memleketinden,köyünden,kasabasından kilometrelerce uzaklarda yaşar. istediğinden değil,sevdiğinden değil sadece kimselere muhtaç olmamak için
Kendilerinide boşverirler.Ailesi için
anneleri,babaları kardeşleri için
çünkü dertleridir onlar.sahip çıkarlar
onlar yetmez gibi eşlerinin de ailelerine sahip çıkarlar ve karışır hepsi gurbetçinin karmaşık dünyasına
Ömürleri gurbetlerde geçer
Ve gurbet türküleri dinleyerek
Bir gün olur elbet dönerim köyüme,kasabama şehrime diyerek

Ve sadece diyerek yada düşünerek geçer ömürleri
ya bir gurbet yolunda kaza yaparak ölürler,yada
bir uçağın kuyruğunda tabutlarıyla dönerler memleketlerine !

Bir ömür verdikleri gurbet ellerinde biriktirdikleriyle yapmış oldukları apartman binasının ,Almancıdır zengindir zaten diyerek oturdukları evi hor gören kiralarını bile vakitlice ödemeyerek ölümünün ardından sırıtan kiracılarını bırakarak ;
Aslında kimselere yaranamıdılar tam emekli olmuşken tadını bile çıkaramadan ve anlamadan
Geçip gittikleri bu şaka gibi yaşamlarından

Memleketlerinden siyasetçiler geldiler
Hep nutuk attılar gurbetçimiz böyle emekçimiz böyle diyerek
Oy avcılığı yaptılar sadece

Dini,milliyetçiliği sonuna kadar kullandılar
Beslendiler bir arının Çiçek’ten alabileceği son aromaya kadar ve sonra Yok oldular

Kendi memleketinde en aşırı milliyetçi, din avcısı partiye oy veren hiç bir gurbetçi
Avrupa’da bu anlamda siyasilere oy vermediler!sadece kendilerini anlayan yabancıya
onlarda bir insan diye benimseyenlere oy verdiler.
Yani kısacası sene,vakit 2017 ve Kapıkule’de hala 15-20 km dönüş yolu bekleyen çoluk çocuk ,yaşlı,hasta arabalara tıkanmış gurbetçi
Manzarası var

Artık yeter !
Gurbetçi başka bir dünya insanı değil
Bir ömür çalışıp aldığı altındaki arabaya bakarak önyargılı olmayın.
Yıllarca hiç tanımadığı insanlar tarafından nefret edildiği Avrupa’larda yaşamak zorun kalan insanlarımıza bari siz kendi öz vatanlarında yabancı olduklarını hissettirmeyin
Biraz sevgi biraz saygı
Biraz insanlık
Beklemekten yeterince yorulmuş Gurbetçilerimizi birde siz bekletmeyin
Lütfen artık
Birde siz yormayın…

Sevgilerimle
Aykut Torunoğulları
atorunogullari@hotmail.com

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