Bizim Avrupa Türkleri

Yıllarca kahır çeker memleketinden,köyünden,kasabasından kilometrelerce uzaklarda yaşar. istediğinden değil,sevdiğinden değil sadece kimselere muhtaç olmamak için Kendilerinide boşverirler.Ailesi için anneleri,babaları kardeşleri için çünkü dertleridir onlar.sahip çıkarlar onlar yetmez gibi eşlerininde ailelerine sahip çıkarlar ve karışır hepsi gurbetçinin karmaşık dünyasına Ömürleri gurbetlerde geçer Ve gurbet türküleri dinleyerek Bir gün olur elbet dönerim köyüme,kasabama şehrime diyerek ..

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Yıllarca kahır çeker memleketinden,köyünden,kasabasından kilometrelerce uzaklarda yaşar. istediğinden değil,sevdiğinden değil sadece kimselere muhtaç olmamak için

Kendilerinide boşverirler.Ailesi için

anneleri,babaları kardeşleri için

çünkü dertleridir onlar.sahip çıkarlar

onlar yetmez gibi eşlerinin de ailelerine sahip çıkarlar ve karışır hepsi gurbetçinin karmaşık dünyasına

Ömürleri gurbetlerde geçer

Ve gurbet türküleri dinleyerek

Bir gün olur elbet dönerim köyüme,kasabama şehrime diyerek

Ve sadece diyerek yada düşünerek geçer ömürleri

ya bir gurbet yolunda kaza yaparak ölürler,yada

bir uçağın kuyruğunda tabutlarıyla dönerler memleketlerine !

Bir ömür verdikleri gurbet ellerinde biriktirdikleriyle yapmış oldukları apartman binasının ,Almancıdır zengindir zaten diyerek oturdukları evi hor gören kiralarını bile vakitlice ödemeyerek ölümünün ardından sırıtan kiracılarını bırakarak ;

Aslında kimselere yaranamıdılar tam emekli olmuşken tadını bile çıkaramadan ve anlamadan

Geçip gittikleri bu şaka gibi yaşamlarından

Memleketlerinden siyasetçiler geldiler

Hep nutuk attılar gurbetçimiz böyle emekçimiz böyle diyerek

Oy avcılığı yaptılar sadece

Dini,milliyetçiliği sonuna kadar kullandılar

Beslendiler bir arının Çiçek’ten alabileceği son aromaya kadar ve sonra Yok oldular

Kendi memleketinde en aşırı milliyetçi, din avcısı partiye oy veren hiç bir gurbetçi

Avrupa’da bu anlamda siyasilere oy vermediler!sadece kendilerini anlayan yabancıya

onlarda bir insan diye benimseyenlere oy verdiler.

Yani kısacası sene,vakit 2017 ve Kapıkule’de hala 15-20 km dönüş yolu bekleyen çoluk çocuk ,yaşlı,hasta arabalara tıkanmış gurbetçi

Manzarası var

Artık yeter !

Gurbetçi başka bir dünya insanı değil

Bir ömür çalışıp aldığı altındaki arabaya bakarak önyargılı olmayın.

Yıllarca hiç tanımadığı insanlar tarafından nefret edildiği Avrupa’larda yaşamak zorun kalan insanlarımıza bari siz kendi öz vatanlarında yabancı olduklarını hissettirmeyin

Biraz sevgi biraz saygı

Biraz insanlık

Beklemekten yeterince yorulmuş Gurbetçilerimizi birde siz bekletmeyin

Lütfen artık

Birde siz yormayın…

Sevgilerimle

Aykut Torunoğulları

atorunogullari@hotmail.com