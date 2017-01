Bu teklife ‘evet’ demeyen…

A+A-

Kursağımızda kaldı yediklerimiz.

Kimimiz dua ederken, kimimiz beddua yarışına girdik.

Yeni yılın ilk ışıklarını beklerken ilk karanlık, ilk acı, ilk lanet olası haber ile irkildik, sinir sistemimiz alt üst oldu.

Terör bu kez yine İstanbul’da acımasız yüzünü gösterdi. 39 kere daha yandı canımız. 39 bin kere daha yandık kavrulduk.

Sosyal medya yorumları, insanların tepkisi, suçlu arama yarışına giren insanlar, hain emellerine ulaşmak isteyenleri bir tık daha emeline yanaştırdığına şahit olmanın korkusunu hiç bu kadar yaşamadım.

Bu son olay gösterdi ki ülkemizi bölmek parçalaman için ‘iç savaş’ın çıkması için uğraşanlar, duyarlı insanların çektiği acı kadar sevinmişlerdir!

Yarım asrı geçen ömrümün verilerine ve tecrübelerine dayanarak iki kelam etmem gerekirse, Terörün amacına ulaşması öldürdüğü insanların sayısı ile alakalı değildir.

Bilirler ki değil 39, 39 bin kişi de öldürseler, o devletler yıkılmaz!

Fakat yıkılması için, parçalanması için ‘İç savaş’ çıkması lazım.

İç Savaş çıkması için de insanların ikiye bölünmesi…

Yıllarca çeşitli şekillerde denendi ve deneniyor…

Bizim gençlik yıllarımızda iç savaş ha çıkacaktı ha çıkacaktı, malum sağ-sol olarak ayırdılar ülkem insanını…

Daha sonra Alevi- Sunni, Türk-Kürt vs…

Bölünmek için o kadar çok neden, farklılık, inanç varki…

Fakat birlikte yaşamak için nedenlerimiz daha çok.

Bir siyasi lider, bir siyasi parti sizin görüşünüze ters olabilir, sevmeyebilirsiniz, eleştirebilirsiniz.

Bir inanç, bir yaşam tarzı size ters gelebilir, uymayabilir bu farklılığı zenginlik olarak kabul etmek yerine, “ benim gibi düşünmez, yaşamazsan sana yaşam hakkı tanımam” anlamında sözler sarf etmek, tavır ve davranışlar içinde olmak, Türkiye’yi bölmek parçalamak için her yolu deneyenlerin ekmeğine yağ sürer…

İstanbul’da yeni yılın ilk saatlerindeki patlama, en sakin, en duyarlı, en akli selim insanların çoğunun makul ve mantıklı düşünmelerinin önünü kapadığına şahit oluyoruz.

İşte asıl gelinmek istenen nokta da bu, söyletilmek istenen sözler ise, “ Yeter artık ne olacaksa olsun!”

Okumayıp, araştırmayıp, sosyal medyada ve bazı yayın organlarında kendini uzman sanan zavallıların söylemleri yorumları ile hareket edip ver yansın edenler, Allah göstermesin el yumruğu yemedikleri için kendi yumruklarını balyoz zanneden zavallılardır. Başkalarının fikir ve düşüncelerini bilmedikleri, saygı duymadıkları için haşa kendi düşüncelerini ‘Allah Kelamı’ zanneden şarlatanlardır ve ülkemizi bölmek, parçalamak isteyenlerden daha tehlikelidirler.

Eline silah alıp masum insanları öldürenler işte böyle insanların maşasıdır.

Bakıyorum, izliyorum kahroluyorum!

Teröre lanet bile edemeyecek duruma gelmişiz.

O Katil oraya nasıl geldi, hani şu kadar, bu kadar önlem alınmıştı vs derken hooop; onun, bunun şunun, yüzünden kelamları ile klavye şövalyeleri arasında iç savaş çoktan başlamış oluyor.

Bir çok şekle ve kılığa giren, bir çok yolu deneyen hain sürüsü ve onların başındakiler, bu kez de; “Müslüman Yılbaşı kutlar mı; kutlanmaz mı”

“Kutlayan kafir, kutlamayan bizden”

“Kutlayanlar kutlamayanlar” olarak ayrıştırmaya, cepheleştirme yolunu denediler, az da olsa başarılı oldular.

Alternatif yılbaşı kutlaması icat edenler, söylemlerde bulunanların fotoğraf arşivlerine bakın, 70’li; 80’li yıllarda nasıl da kutlamışlar.

Ben burada sözü sevgili Kardeşim Sami Dündar’a bırakmak istiyorum.

Sami Dündar adını yazın Google’e karşınıza çıkar.

12 Eylül Askeri darbesin en mağdurlarından. Yaşadıklarından on kitap çıkar, ölümle yargılandı, idam sehpalarından döndü. Enkazlar altında kaldı ve yaşadıklarını ‘ Her şeyin bittiği yerden’ adı altında bir kitapta topladı.

İstanbul’da yeni yılın ilk saatlerinde yaşanan vahşetle ilgili yorumlardan umutsuzluğum olmadığı kadar artmışken Sami’nin mesajı can simidi, ya da batan bir gemideki son filikaya atlamış duygusu yaşattı.

Hepinizin yeni yılını kutlarken, sizi sevgili Sami’nin mesajısını özenle okumaya sonra da “Aman canım sende, herkesin söylediği hamasi sözler” demenden, Sami Dündar’ın kim olduğunu, neler yaşadığını araştırmaya davet ediyorum. Çünkü, Başka Türkiye yok!

İşte Sami Dündar farkıyla o yorum o teklif:

Düşmanını dosta çevir!

Yıkımdan önce son çıkış için tekliftir!

Düşman edildiğiniz diğeri ile iletişim modelinizi değiştirin. Ona gerçek düşmanın siz olmadığınızı anlatın. Onun görüşlerine ve yaşam biçimine saygılı olduğunuzu ve bundan asla vazgeçmeyeceğinizi anlatın, inandırın… Aile olmanın, hemşehirli olmanın, arkadaşlığın değerini; geçmişten çok sayıda örnek vererek hatırlatın. Asla kimse için öfke sözcükleri kullanmayın.(Öfke sözcüklerini hiç kimse için kullanmayın. Hiç kimse için!) Asla tahrik olmayın. Asla tahrik etmeyin. Asla ötekileştirmeyin. Asla yabancılaşmayın. Asla pasifleşmeyin. Yılmadan, usanmadan, her yerde, her zaman düşman edildiğinizle yüzleşin, ona anlatın. Mutlaka örnek olun. Takside, metroda, metrobüste, sokakta, mağazada, insanlarla karşılaştığınız her yerde yapıcı ve nazik tavrınızı koruyarak size gıpta edilmesini sağlayın.

Deneyin! Ne kaybedersiniz ki?

Biz 1980 öncesi düşmanlaştırılmıştık. Aynı mahallede büyüdüğümüz arkadaşlarımızı yok etmeye kurgulanmıştık. 12 Eylül hepimizi aynı kodeslere tıkınca ne kadar yanıltıldığımızı anladık. Birlikte işkence gördük! Birlikte idam edildik! Düşman sandıklarımız aslında bizimle aynı sefaleti paylaşan aldatılmış bir yığından ibaretti.

Şimdi yeniden aynı kaderi yaşamamak için düşmanlarınızı dosta çevirin!

Sevgiyle…

Yavuz Nufel