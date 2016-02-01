Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

DENK: 3 garanti, 4 kesin, 5 olur…

Dikkat ettiniz mi, yeni yıl ile birlikte Hollanda siyasetinde bir sessizlik söz konusu. Wilders sert çıkışlar yapmıyor, DENK’e şöyle okkalı bir yüklenme yok…
Sizce bu durum normal mi?

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DENK: 3 garanti, 4 kesin, 5 olur…

Dikkat ettiniz mi, yeni yıl ile birlikte Hollanda siyasetinde bir sessizlik söz konusu. Wilders sert çıkışlar yapmıyor, DENK’e şöyle okkalı bir yüklenme yok…
Sizce bu durum normal mi?
Bizce değil.

Şunun şurasında seçimlere 2 ay kaldı.

Oysa en hareketli anlar olması lazım değil mi?
Kampanyalar, programlar, afişler, seçmene şirin görünme yarışları, anketler falan hiçbir şey yok..
Galiba siyasi partiler güç depoluyor.
Son bir aya belki de son iki hafta içinde var güçleri ile yüklenecekler.
Şu andaki durum Fırtına öncesi sessizlik gibi.

Yine de merak edenler ve soranlar için yazalım.
DENK partisi kaç milletvekili çıkartır, sorusunu soranlar vs edenler için yazalım:

Bize göre DENK’in çıkaracağı milletvekili sayısı: 3 garanti, 4 kesin, 5 olur…
Şunun şurasında 15 Mart’a ne kaldı…
Hepimiz göreceğiz, yeterki çıkan sonuçlar önce Hollandamız sonra da tüm Avrupa için hayırlı olsun yeter.

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