Elitlerimiz (?)

Sokaklarda, okullarda iki kişi bile aralarında ana dillerini konuşmaları, “uyum”un önündeki engelmiş! İnsan hakları, özgürlük söz konusu olunca mangalda kül bırakılmıyor. Fakat diğer taraftan, bu insanların en doğal hakkı olan “ana dilleri”ni yasaklamanın yolları aranıyor Avrupa’da…

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Yabancıların Avrupa’da kalıcı oldukları gerçeği kabul edilmeye 1990’lı yıllarda başladı. Bu tarihlerden itibaren, Avrupa ülkelerinin “entegrasyon” adı altında sinsi bir “asimilasyon” çabası içine girdikleri, her duyarlı insanın malumu. Bir Afrikalı, bir Güney Amerikalı ya da uzak doğunun fakir ülke insanları için bu çabalar etkisini gösterebilir. Söz konusu Türkler olduğunda, bu çabaların boşa olduğu görülmektedir ve görülecektir.

“Bir dil, bir insan” sözünü kendine ilke edinmiş olan bizler, elbette yaşadığımız ülkenin dilini en iyi şekilde öğrenmek ve konuşup yazmak zorunda olduğumuzun bilincindeyiz. Modern köle olarak 40-45 yıl önce buralara getirilen ve hâlâ dil sorunu olan birinci nesil, bu uyumsuzluğa (!) örnek gösterilemez. Çünkü onlardan bir makine dişlisi gibi iş yapmaları beklendi, onlar da kendilerinden bekleneni fazlası ile yaptılar. Kelaynak kuşları gibi sayıları günden güne azalan o güzel insanları, uyumun önünde engel olarak görmek büyük haksızlık olur. Avrupa ülkelerindeki yasa koyucuları, yasaklayıcıları anlamak mümkün değilken, “içimizdeki elitler”imize ne demeli!

Elit: Latince, “seçkin” demektir. Kimdir elit, kime denir? Bir meslek sahibi olmak, bir okul bitirmek midir, işveren olmak mıdır, makam mevki sahibi olmak mıdır? Kendisini, mensubu olduğu toplumun elit’i olduğuna inandırmış o kadar zavallı insan var ki!.. Asıl onların tutum ve davranışları yaralıyor insanı…

Bu zavallılardan bir elitimiz, “Ya, bu yaşlılar cami önlerinde pinekleyeceklerine gidip dil öğrensinler!” diyor. Hollanda’daki bir avuç elitimiz -kemik sıyırmak için olsa gerek- çağrılı oldukları bir organizasyon/davet/açılışta (yemekli-içkili), tam tekmil yerlerini almışlar. “El-itleri”miz Hollandalı, Alman, Belçikalı sanat ve sanat aşkıyla yananlarla kısa bir sürede kaynaşmasını da bilmişler!

Günler sonra, ballandıra ballandıra “el-itlikleri”nin tescil edildiği organizasyonun “geyiğini” yapıyorlardı. İçlerinden birisi, “Sizi göremedik, tüm elitlerimiz oradaydı…” dedi. Maksat üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek! Daha açık söylemek gerekirse, elitimizin amacı “bana” laf sokmak. Asıl söylemek istediği ise: “Ben ordaydım, ben bu toplumun eltiyim; senden üstünüm!” mealinde. “İnanıyorum ki, ‘el-itliği’nizi en güzel şekilde gösterme imkânı bulmuşsunuzdur.” dedim. “Elbette” dedi, gururla… Bana bir gol atmış olmasının sevinci yansıdı yüzüne.

“Yasaklanmaya çalışılan “güzel Türkçemiz”in bir emekçisine, hepsinden önemlisi de Oğuz Aral gibi bir ustanın çırağına ha!” dedim içimden. “Davetli olduğunuz organizasyon/açılış -her neyse- ‘güzel yaban köpeği yarışması’ mıydı?” diye sorduğumda da gayri ihtiyari, “Yooo!” dedi, “el-iti”miz?!

El: yaban, diyar, ülke; “it” de bildiğiniz gibi köpek demektir. Ah, güzel Türkçem senden zengin, senden güzel, senden kıvrak başka bir dil var mı dünyada! Hangi dilde beş gol birden atabilirim!

Kraldan çok kralcılara, anadilini diğer dillerden önemsiz, öz kültürünü de diğer kültürlerden yavan görenlere ve İslamiyet’i, “dünyanın gündemi”ne bakıp çağ dışı (!) olarak kabul edenler: “El-itliği”niz hayırlı olsun!..”

( Yavuz Nufel-Lalezarda Deli var. Basım yılı 2006/ Sayfa 239-240 )

Devam edecek…