12:59 - GÖKYÜZÜ

Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

GÖKYÜZÜ

Gökyüzü bütün insanlara bahşedilmiştir
Bana bak, diye…

Gökyüzünde hiç bir kötülüğün rengi yoktur.
Bu dünyadan gideceğimiz taraf da orasıdır
Kendi kötülüklerimizi ve iyiliklerimizi beraberimizde götüreceğimiz sorgusuz ve sonsuz tek mekan.
Zaman zaman gürültülü olsa da, aleve dönse de şimşekler çaksa da,yıldırımlar düşse de
gökyüzü adaletlidir.

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GÖKYÜZÜ

Sana bırakır ne kadar iyiliklerin ve kötülüklerin varsa hepsini kendin taşı, der bana !

Yanacağın ne kadar odun, kömür varsa yanmak istediğin kadar kendinle getir der,
iyiliğinle ve kötülüğünle
Seni yakmakta sorun yok !

Ya da bir o kadar yaşattığın güzellik,
Aldığın teşekkür, dua
Sahibim yalnızca Allah’a şükür deme varlığınla

Seni mutlu etmede, seni huzurlu kılmada da, sorun yok.

Gökyüzü,
ne kadar kollarını, gözlerini, göğsünü, vicdanını açarsan o kadarından çok fazlası varım zaten sende, der.
Aslında bana baktığında hiç bir günah işleyemezsin der!
Ben kara değilim
Ben maviyim özümde
Kararırsam bile bazen küslük halimdendir
Beni anla der gökyüzü!

Yağmur olurum, dolu olurum, fırtınaya dönerim
Beni unutmuş sen kendine dön diye !
Ve hala anlayamamışsan göklerde beni
Suya döndüm, göllerde, denizlerde, okyanuslarda,
Bu kadar fazlaca masmviliklerimlerle
farkına var, diye !

Ve hala gelememişsen yine bana
Senin için yoktur artık
Ne koca masmavi bir gökyüzü
Nede Denizlerim, okyanuslarım
Nede en yakın kardeşim
Koskoca kara toprak !

Yer bulamamışım bir türlü sana
çok istememe rağmen !
Yapacak bir şey kalmadı
yerin yokmuş meğer
bu alemde !
Ve izin veremeyeceğim yeryüzünde yaptığın kötülüklere
Gökyüzünde de…

Sevgilerimle
Aykut Torunoğulları
atorunogullari@hotmail.com

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