Gökyüzünde hiç bir kötülüğün rengi yoktur. Bu dünyadan gideceğimiz taraf da orasıdır Kendi kötülüklerimizi ve iyiliklerimizi beraberimizde götüreceğimiz sorgusuz ve sonsuz tek mekan. Zaman zaman gürültülü olsa da, aleve dönse de şimşekler çaksa da,yıldırımlar düşse de gökyüzü adaletlidir.

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Sana bırakır ne kadar iyiliklerin ve kötülüklerin varsa hepsini kendin taşı, der bana !

Yanacağın ne kadar odun, kömür varsa yanmak istediğin kadar kendinle getir der,

iyiliğinle ve kötülüğünle

Seni yakmakta sorun yok !

Ya da bir o kadar yaşattığın güzellik,

Aldığın teşekkür, dua

Sahibim yalnızca Allah’a şükür deme varlığınla

Seni mutlu etmede, seni huzurlu kılmada da, sorun yok.

Gökyüzü,

ne kadar kollarını, gözlerini, göğsünü, vicdanını açarsan o kadarından çok fazlası varım zaten sende, der.

Aslında bana baktığında hiç bir günah işleyemezsin der!

Ben kara değilim

Ben maviyim özümde

Kararırsam bile bazen küslük halimdendir

Beni anla der gökyüzü!

Yağmur olurum, dolu olurum, fırtınaya dönerim

Beni unutmuş sen kendine dön diye !

Ve hala anlayamamışsan göklerde beni

Suya döndüm, göllerde, denizlerde, okyanuslarda,

Bu kadar fazlaca masmviliklerimlerle

farkına var, diye !

Ve hala gelememişsen yine bana

Senin için yoktur artık

Ne koca masmavi bir gökyüzü

Nede Denizlerim, okyanuslarım

Nede en yakın kardeşim

Koskoca kara toprak !

Yer bulamamışım bir türlü sana

çok istememe rağmen !

Yapacak bir şey kalmadı

yerin yokmuş meğer

bu alemde !

Ve izin veremeyeceğim yeryüzünde yaptığın kötülüklere

Gökyüzünde de…

Sevgilerimle

Aykut Torunoğulları

atorunogullari@hotmail.com