Sosyal Medya’da Türkiye ve Hollanda Medyasından özellikle Hollanda menşeli haberleri kullanmasak da takip etmeye çalışıyoruz.

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Yeni Şafak Gazetesi’nde 4 Şubat 2017 tarihli bir haber sosyal medyada daha yeni paylaşılınca bir okurumuz linki bize de yollamış.

Sorumlu yayınlıcılık bilinci ile bir yanlışı düzeltmek bize düştü. Araştırdık, muhatapları tek kelime etmemiş, ya da bizler gibi gözlerinden kaçtı.

Gazete haberinin başlığı şöyle: “FETÖ Avrupa’da yeni imaj peşinde”

Fakat haberin içinde bizce büyük bir yanlış söz konusu.

Haberde, “ Darbe girişimi sonrası yurtdışında farklı imaj çizmeye çalışan FETÖ, ABD, Almanya ve Avusturya’da faaliyetlerini yoğunlaştırdı.” diyor. Buraya kadar diyecek bir şey yok.

İşte haberin yanlış olduğuna inandığımız cümle şöyle: “Örgütün faaliyetlerini yürüten Gürkan Çelik’in FETÖ’nün kurduğu iş adamları derneği HOTİAD (Hollanda Türk İş Adamları Derneği) tarafından finanse edilen InHolland Koleji’nde bir öğrenim kürsüsü olduğu ifade ediliyor.”

Yeni Şafak’ın Hollanda’daki klavuzu kim bilmiyoruz ama buradaki yanlışı zaten yazıya başlık olarak aldık.

Evet HOTİAD değil HOGİAF olmalıydı.

HOTİAD: Hollanda Türk İş Adamları Derneği

HOGİAF : Hollanda Genç İşadamları Federasyonu

Umarız bir tekzip yayınlanır da bu yanlış düzeltilir.

Biz bildiğimizi yazalım, eğre bir şey bilmiyorsak da öğrenmiş oluruz.

Yeni Şafak’ta yayınlanan haberi okumak için:

http://www.yenisafak.com/gundem/feto-avrupada-yeni-imaj-pesinde-2619814

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