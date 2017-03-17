Seven hain, konuşan lain!..

Tatil öncesi son yazımda “ Avrupalı Türklere nasihatimdir” diyerek, Türkiye’ye geliş-gidişlerde kaza bela olmasın diye “aklımca” tavsiylerde bulunmuştum. Malesef yine kaza haberleri ile onlarca insanımız hayatını kaybetti sıla yolunda ve sılada… Bu yıl her yıl olduğundan daha fazla Avrupalı Türk akın etti sılaya, diğer yıllara göre yüzde 25 fazla olmuş bu yıl.

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Dönüş çilesine “ Çöp” damga vurdu. B..’unda boncuk bulmuş gibi atladı haber ajansları…

Avrupalı Türklerin yol kenarlarına attıkları çöplerin bu denli haber olup bu çileli ama yurdunu bir o kadar da seven insanlara reva bir haber değildi.

Gereken ceveplar verildi zaten…

Benim izlenimlerimde bu izinde çok farklı, olumlu-olumsuz bir çok izlenim.

Hep tatil ile izinin farklı şeyler olduğunu söyler yazarım. Tatile gidenler, deniz kum, güneş, kebap…

İzine gidenler iş-güç; eş-dost, akraba ziyareti yapar.

Ben ikisini de yaptım Hem tatil hem izin…

Tek tek izlenimlerimi yazarım ama kimsenin okumaya zamanı yok.

Buraya kadar okuyanlar için söyleleyim. Kayseri’ye bayıldım, trafik sorununu diğer şehirlerimize göre çözmüz.

Yozgat’ı, ilçesi Sarıkaya ve köylerini görünce Anadolu insanının henüz, hala, inatla o güzel gelenek görenek, misafirperverlik, doğallığını görünce beynimde geleceğe dair oluşmuş kara bulutlar dağıldı.

Fakat nereye gitsem konu günlük siyeset ve siyasiler. Hani ağzı olan, bilen de bilmeyende konuşuyor misali.

Haklı konuşan da var haksız konuşan da;

Bilerek konuşan var bilmeden konuşan da;

Okuyarak konuşan da var, duyduklarına inarak konuşanda.

Araştıran da var, izlediği kanalda her söylediğini Allah kelamı gibi kabul eden de.

70’li; 80’li; 90’lı yılları yaşayan biri olarak bu izinde/ tatilde gördüklerimi, ahvali durumu affınıza mağruren bir şiirimle anlatacağım.

Artık kim ne anlarsa:

Baba mı hayırlı, evlat mı hayırsız

Baba mı vurdum duymaz, evlat mı sabırsız

Ortalık leş, kuzgun çok kısmetli kardeş

Vatan tek, deniz gibi; verimli ve ana

Seven hain, konuşan lain

Ortalık kum gibi baba(?)

Çalan bey,soyan aga,

Sefalet eş, rezalet baldız

İnsan ölüsü ceset, hayvan ölüsü leş

başın koştuğu yere,

sürünerek gider peş…

( Yavuz Nufel, Şiirmatik’den )