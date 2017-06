A+A-

Mübarek Ramazan ayı gelince aklıma hemen orucu bozan şeylerin bu yılda orucu bozduğunu söyleyen ve çok uçuk rakamlarla iftar ve sahur vakitlerinde televizyonlara çıkıp süslü kelimelerle anlatan ve yıllardır değişmeyen aynı yüzler aynı tipler gelir.

Nedense orucu sakız, diş macunu, parfüm bozar der dururlar da; hiç hak yemek, iftira atmak, gıybet etmek,

küfür etmek üzerinde durmazlar;

sanki bunlar orucu bozmazmış gibi !

Ramazan ayı fakir fukarayı sevindiren ay olarak beklense de, nedense yiyeceklerin, gıdaların en çok zam aldığı ay oluyor.

Hani fakir fukarayı düşünüyorduk, evine yiyecek götürsün diye!

Bari bu ayda fiyat indiri, bereketli dediğimiz Ramazan ayının bereketi ne yazıkki sadece gelen zamlar oluyor.

Bu kutsal ve Mübarek ayda bile

kötülükler yapılıyorsa ,cinayetler işleniyorsa,

insanlar birbirini kandırıyorsa, tuzak kuruyorsa,

Avrupa’da bir kız çocuğu rahatça istediği yere tek başına gidebiliyorken

ve biz erkek çocuğumuzu bakkala bile tek başına göndermeye korkuyorsak hala

bir yerlerde anlaşılmaz bir sorun var!

Şeytan ayrıntıda gizlidir.

Şeytan görebileceğimiz,elimizle tutabileceğimiz bir varlık değil !

her an ,her yerde hiç farkında olmadan aramızda aslında !

ve bunlar Kutsal kitabımızda bir çok Surede belirtilmiş zaten, birkaç Sureden örnekler verirsek bu gayet çok açık ve net ortada olduğu anlaşılacak.

Etrafımızda şeytan görünümlü insanlara dikkat etmeliyiz bunlar kendilerini nasıl gösterebilir !

Surelerde de belirtildiği gibi aslında kolay anlaşılırlar !

Sinsi ve Yalancıdır.(İbrahim Suresi,22 )

İnsanlara Korku Vermeye Çalışır.

(A-i İmran Suresi,175)

Müminlerin Arasını Bozmaya Çalışır.

(İsra Suresi,53)(Maide Suresi,91)

İnsanları, Sözde Onlara İyilik Yaptığına İkna Etmeye Çalışır.(Araf ,20-21 )

Allah’ın Adını Kullanarak Saptırmaya Çalışır.(Fatır Suresi ,5-6 )

Yalan Vaadlerde Bulunur.(İbrahim Suresi ,22)

Kuruntulara ve Kuşkulara Düşürmeye çalışır.(Nisa Suresi, 119-120)

Fakirlik Korkusu Vermeye çalışır.

(Bakara Suresi,268)

Kibir Vermeye Çalışır (Sad Suresi ,74 -75 )

Gösteriş İçin İbadet Etmeye Teşvik Eder.

(Nisa Suresi ,38)

Duygusallık Telkini Yapar.

(İsra Suresi, 64)(Mümtehine Suresi ,1-3)

Detaylara Daldırır.(Bakara Suresi ,67-71)

Kutsal kitabımızda bir çok Surelerde ve Ayetlerde Şeytan’nın özellikleri bu kadar net anlatılmıştır zaten.

Şeytan çok uzakta değil! Belkide sağınızda, solunuzda

Bu kadar birbirini istememezlikler ,acımasızlıklar,

zalimlikler varken hala en lüks yerlerde verilen ve hep varlıklı ve hep aynı,durumu iyi zengin insanların çağrıldığı davet edildiği,

gösterişli, şatafatlı iftar sofralarına ne demeli !

Siz gerçekten ihtiyaç sahibi olan,uzun zamandır bir güzel yemek yememiş insanları davet edin sofralarınıza.

Aynı zamanda hoşgörü ayı olan ramazan ayında gençlerimize, çocuklarımıza televizyonlardan daha birikimli, daha kaliteli Hocalarımız tarafından Dinimiz öğretilmeli isterdim.

Güzel dinimizin her satırlarını,her kelimelerini son derece iyi eğitilmiş değerli Alimler ve Hocalar tarafından yerinde anlatılarak bilinçlendirilerek öğretilsin,dersler verilsin isterdim.

Kendi inancını yaşayıp ibadetini yapan,

başkalarının inançlarına ve tercihlerine saygılı bir topluma örnek vicdan sahibi Din adamlarımızı özledik.

Mübarek Ramazan ayında kalbi temiz olan,

inancını kendi iç dünyasında yaşayan,

gösterişten uzak, yaptığı iyilikleri sadece kendisi bilen, Adalet vicdanına sahip bütün Din kardeşlerimin Bu Mübarek Ramazan ayını kutluyorum.

Sevgilerimle

Aykut Torunoğulları

atorunogullari@hotmail.com