Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Tavşan tez yazarsa!

Dünya’da yaşana olaylara, insanlara uyarlamanız dileği ile son yorumcu yeni yıllar diler ve derki; Kimseyi ciddiye almamazlık yapmadan ve olayların, insanların ve sonuçlarının hiç de göründüğü gibi olmadığını düşünmeniz temennisi ile bu yılın ilk yorumu kıssadan hisse olsun:

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Tavşan tez yazarsa!

Bir tavşan önüne bir daktilo almış, tak tuk tak tuk birşeyler yazıyor. Oradan geçen bir tilki:
– Hey tavşan, ne yazıyorsun?
– Doktora tezimi yazıyorum.
– Ha öyle mi, çok güzel, ne hakkında?
– Tavşanların tilkileri nasıl yedikleri hakkında.
– Yok canım, olur mu öyle şey, hiç tavşanlar tilki yerler mi?
– Olur canım, gel istersen, sana ispat edeyim.
Beraberce tavşanın yuvasına girerler. Biraz sonra tavşan tek başına çıkar ve yine daktilosunun başına geçer, tak tuk birşeyler yazmaya devam eder.
Daha sonra oradan geçen bir kurt, tavşanı görür.
– Hey tavşan, ne yazıyorsun?
– Doktora tezimi.
– Ne hakkında?
– Tavşanların kurtları yemesi hakkında.
– Yayınlamayı düşünmüyorsun herhalde, buna kim inanır?
– Gel istersen göstereyim…
Yine beraberce yuvaya girerler.
Tavşan biraz sonra tek başına dışarı çıkar.
Tavşanın yuvasını merak mı ettiniz?
Manzara şudur:
Bir köşede tilkinin kemikleri… Bir köşede Kurdun kemikleri…
Diğer köşede ise Tavşanın doktora danışmanı Aslan, kürdanla dişlerini temizliyor!
Sonuç:
Doktora tezi yapmak için, tezin ne olduğunun önemi yoktur. Konunun da önemi yoktur.Önemli olan, tez danışmanıdır…

Aslana yem olmamak için ya gücüne, zekana güvenmeyeceksin, ya da fazla meraklı olmamak lazımmış bir bu kıssadan hisseden bunu çıkardık.
Ya da kral da olsa çıkarı-menfaati için tavşan yuvasına çöreklenmiş aslanların olabileceğini unutmamak gerekmiş…

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